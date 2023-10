Sem dinheiro, mas com muita vontade de empreender? 15 tipos de negócios baratos

Se você deseja empreender, mas seus recursos financeiros são limitados, não se precisa desistir do seu objetivo. O universo empresarial oferece um leque de opções que não exigem um investimento inicial expressivo. Atualmente, estão disponíveis oportunidades viáveis com baixo ou nenhum custo inicial.

A seguir, continue lendo para conferir ideias de empreendimentos que permitem que você siga seu caminho, em direção à prosperidade financeira, através de um novo negócio, sem comprometer suas economias.

Empreender com pouco dinheiro é possível!

Seja a partir de casa ou em um modesto estabelecimento comercial, é possível empreender, em diferentes setores, com investimento mínimo.

As opções são adaptáveis a diferentes habilidades e preferências, ideais para aqueles que desejam embarcar rapidamente na jornada do empreendedorismo.

Antes de dar o passo audacioso de abrir seu negócio, é necessário refletir sobre seus objetivos pessoais.

A aspiração por independência, a paixão pelo empreendedorismo e a necessidade de aumentar a renda são fatores que impulsionam muitas pessoas.

Brasil está entre os 10 países com maior inclinação para empreender

No Brasil, o empreendedorismo é valorizado, classificando o país entre os dez com maior inclinação empreendedora, segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

No entanto, é fundamental ponderar sobre suas metas pessoais ao iniciar um empreendimento. Questões como seu objetivo final, visão de futuro, reconhecimento de suas competências individuais, expertise e experiências passadas devem ser levadas em consideração.

Veja 15 ideias de negócio de baixo investimento:

Comércio de produtos:

Revender produtos, como cosméticos, vestuário, calçados e acessórios sem necessidade de grande inventário inicial;



Gastronomia:

Explore alternativas, como food trucks, opções saudáveis, ou venda de refeições online;



Educação personalizada:

Ofereça aulas particulares sobre sua área de expertise, com baixos custos operacionais;



Orientação e consultoria:

Forneça serviços de mentoria e consultoria em áreas específicas de conhecimento;



Fotografia:

Seja um fotógrafo profissional, atuando em diversas áreas, como fotografia infantil, gastronômica, de casais e eventos;



Estética e cuidados pessoais:

Ofereça serviços de estilismo de maquiagem, manicure, pedicure, depilação, massagem, tratamentos capilares e rejuvenescimento da pele;



Artesanato:

Crie produtos artesanais, como roupas, acessórios e objetos de decoração;



Brechós virtuais:

Venda roupas de segunda mão online, promovendo a sustentabilidade;



Produtos digitais:

Produza e venda conteúdos digitais, como e-books e cursos online;



Marketing Digital:

Domine estratégias de marketing online, incluindo desenvolvimento de campanhas publicitárias e gestão de publicidade online;



Organização de eventos:

Busque especialização na criação e logística de eventos, desde festas de aniversário até eventos corporativos;



Design Gráfico:

Ofereça serviços de design gráfico em plataformas freelancer;



Serviços de limpeza:

Forneça serviços de limpeza doméstica ou empresarial com baixos custos iniciais;



Redação e revisão:

Explore sua habilidade com palavras, oferecendo serviços de escrita e revisão de conteúdo online. Plataformas como Workana ou Upwork são ideais para oferecer os seus serviços;



Cuidados com pets:

Seja um pet sitter ou dog walker, oferecendo cuidados a animais de estimação.

A seguir, veja 5 passos práticos e úteis para empreender com pouco dinheiro:

Estas são algumas opções promissoras de novos negócios, que permitem a entrada no mundo do empreendedorismo com investimento mínimo. Escolha aquela que melhor se adapta às suas habilidades e paixões e inicie sua jornada em direção ao sucesso financeiro.

