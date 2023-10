INSS bloqueou seu empréstimo? Passo a passo para liberar hoje

Para obter o desbloqueio do benefício do INSS, com o objetivo de solicitar de crédito, os beneficiários têm à disposição procedimentos acessíveis e práticos. Antes de mais nada, caso se deparem com a indisponibilidade para empréstimos consignados, existem soluções disponíveis.

A solicitação de desbloqueio pode ser realizada diretamente junto ao INSS, de modo conveniente, através do seu site ou aplicativo.

Isto significa que não é mais necessário ir até uma agência física para concretizar essa requisição. A seguir, continue lendo e veja todos os detalhes.

Como desbloquear benefício do INSS: entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bloqueio impede solicitação de consignado

Uma vez que o desbloqueio do benefício seja efetivado e evidenciado no extrato de consignação do beneficiário, este estará apto a realizar novas transações de empréstimos consignados ou portabilidades de consignação.

Se deseja saber como efetuar o desbloqueio do empréstimo consignado BPC/LOAS, o processo é análogo.

Também é viável por meio do aplicativo ou do site “Meu INSS”. Após o login, na barra de pesquisa, basta inserir a frase “Desbloqueio de benefício para Empréstimo Consignado”, completar o processo de reconhecimento facial e seguir as orientações pertinentes.

Um ponto importante a ressaltar é que aqueles que conquistaram o benefício recentemente precisam aguardar 90 dias a partir da data de concessão para desbloquear o benefício.

Além disso, o procedimento de desbloqueio costuma demandar cerca de 30 dias para ser completamente concluído.

Como desbloquear benefício do INSS para consignado

Para efetuar o desbloqueio de empréstimo consignado, em parceria com o INSS, é necessário ser aposentado ou pensionista de um benefício autorizado para empréstimo consignado. Sempre que um novo benefício é concedido, é preciso solicitar o desbloqueio desse benefício a fim de viabilizar contratações.

Existem, contudo, benefícios que não estão sujeitos a empréstimos consignados pelo INSS, uma vez que não possuem autorização da previdência social para esta finalidade.

Os documentos necessários para efetuar a solicitação de desbloqueio incluem o CPF do beneficiário titular do benefício e, no caso de beneficiários com representante legal, um documento de identificação com foto, como RG, CNH ou Carteira de Trabalho, bem como o Termo de Representação Legal em casos de tutela, curatela ou guarda.

O processo de solicitação de desbloqueio é simples e pode ser realizado tanto por meio do site quanto do aplicativo “Meu INSS” com o uso do CPF e senha cadastrada. Após o login, basta seguir as etapas abaixo:

Acesse o portal Meu INSS através de sua conta gov.br e verifique o status de bloqueio de seu benefício para empréstimo. Caso esteja bloqueado, clique na opção “Do que você precisa?”.

Leia mais: Aviso: Nubank anuncia consignado para este grupo de brasileiros; confira

Passo a passo detalhado para desbloquear o consignado

Acessando o Meu INSS: Para utilizar o Meu INSS, é necessário possuir login e senha registrados no site ou aplicativo. Se ainda não tem um login, acesse o Meu INSS, insira seu CPF e siga as orientações para criar uma senha. Se já possui uma conta no Gov.Br, saiba que com esse único registro é possível acessar vários serviços, incluindo o Meu INSS.

Acessar a opção novo pedido: Após o login, você será redirecionado para a página inicial do Meu INSS. É nessa página que você deve procurar e clicar na opção “Novo pedido”.

Selecionar o serviço desejado: Aqui, você abrirá uma solicitação para desbloquear o benefício para empréstimo consignado. Digite “desbloquear” no campo “Que atendimento você deseja”, o que exibirá a opção “Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo Consignado”.

Procedimento online oferece agilidade para beneficiário

Este processo é todo conduzido remotamente e só requer atendimento presencial caso haja necessidade de documentação adicional.

Ao solicitar o desbloqueio, você terá a oportunidade de fazer o upload dos arquivos com a documentação necessária.

Certifique-se de que os arquivos estejam em formato PDF, com qualidade de 24 bits em cores e resolução de 150 DPI.

Cada arquivo deve ter um tamanho máximo de 5 MB, e se for necessário carregar mais de um arquivo, o tamanho total não pode exceder 50 MB.

Por fim, preencha os campos com suas informações de email, telefone, CPF, se deseja acompanhar o processo por email e o número do Benefício.

Desta forma, o processo de desbloqueio estará em andamento, tornando o acesso ao empréstimo consignado mais acessível e conveniente para os beneficiários.

Leia mais: Na fila do INSS? Então saiba que tem uma boa notícia