Faltou dinheiro? 7 formas de fazer renda extra no fim de ano

Com a chegada das festas de fim de ano, os gastos se acumulam rapidamente: ceia de Natal, presentes, roupas para o réveillon, decorações natalinas, viagens e trocas de presentes do amigo secreto. Em meio a esta temporada, fazer renda extra é uma boa maneira de resolver os gastos do período.

Então, como garantir que suas finanças não se desequilibrem nesse período? Embora o 13º salário seja uma ajuda, não é a única solução. É aí que entra a ideia de buscar uma renda extra. A seguir, continue lendo e confira 7 formas de fazer renda extra neste fim de ano.

7 dicas para fazer renda extra durante as Festas de Fim de Ano/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Resolver as dívidas é o primeiro passo

Se você já está endividado, é prudente utilizar o 13º salário para quitar dívidas. No entanto, o fim de ano oferece uma excelente oportunidade para garantir uma renda extra, e há várias opções que podem proporcionar retornos rápidos.

Essa é uma oportunidade não apenas de cobrir os gastos extras, mas também de explorar novas atividades. Aqui estão algumas sugestões a serem consideradas. Confira 7 formas de fazer renda extra neste fim de ano:

Cuidar de animais de estimação:

Se você gosta de animais, pode se oferecer como cuidador de cães e gatos. Muitas pessoas viajam no final de ano e precisam de alguém para cuidar de seus pets. Existem aplicativos que conectam donos de animais a cuidadores, como o Dog Hero;



Ser um Papai Noel:

Nessa época, lojas, shoppings e estabelecimentos comerciais costumam contratar “Papais Noéis” para atrair clientes e impulsionar as vendas. Se você é bom em lidar com o público e tem afinidade com crianças, essa é uma ótima oportunidade para uma renda extra;



Vender doces e salgados:

Com as festas, a demanda por bolos, doces, salgados e ceias é alta. Se você tem habilidades culinárias ou conhece alguém que as tenha, essa pode ser uma ótima oportunidade, uma vez que a procura por esses produtos é significativa;



Trabalhar com seu veículo:

Se você possui um carro, pode considerar se tornar motorista de aplicativo. A demanda costuma ser maior no fim de ano devido a eventos e celebrações. Empresas bem conhecidas nesse mercado, como Uber e 99, oferecem oportunidades de ganhar dinheiro extra;



Dar aulas particulares:

Se você possui conhecimento em alguma matéria, o final do ano é um momento propício para dar aulas particulares. Muitos alunos buscam reforço escolar após as férias. Divulgar seus serviços no bairro, por meio de aplicativos de mensagens e por indicação boca a boca, pode ser uma estratégia eficaz;



Atuar como cliente oculto:

Hoje em dia, é comum lojas e estabelecimentos contratarem pessoas para avaliar o atendimento, agindo como clientes ocultos. Plataformas como a Onyou facilitam a conexão entre avaliadores e empresas. Além de receber pelo serviço, é possível obter reembolso das despesas, tornando essa uma opção interessante.



Vender Itens Usados:

Revise seus pertences e identifique itens que não utiliza mais. Você pode colocá-los à venda em plataformas como Enjoei, Mercado Livre ou OLX, gerando uma renda extra.

Confira 3 fontes de renda extra para fazer até R$2 mil por mês:



Leia mais: Como fazer renda extra em 2023: veja 20 ideias positivas

Renda extra no fim do ano: é possível?

A questão que persiste é se é realmente fácil conquistar uma renda extra no fim de ano. A resposta varia, mas com uma gama de alternativas e disposição, é possível encontrar oportunidades adequadas às suas habilidades e interesses.

Além das sugestões mencionadas, não deixe de explorar empregos temporários, que são bastante comuns nessa época, principalmente no comércio, onde as vendas aumentam consideravelmente.

Portanto, se você deseja garantir uma renda extra durante as festas de fim de ano, avalie essas opções e considere aquelas que melhor se alinham com seus talentos e recursos.

Lembre-se de que uma renda extra pode ser uma excelente maneira de evitar novas dívidas e começar o próximo ano financeiramente saudável.

Leia mais: Venda de usados na internet pode ser solução para renda extra; confira