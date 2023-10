Na fila do INSS? Então saiba que tem uma boa notícia

Todos os dias milhares de brasileiros tentam obter auxílios e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entretanto, nem sempre é possível em razão da burocracia e fila de espera. Nesta última sexta-feira, 20, foi publicado oficialmente a permissão através da portaria postada no Diário Oficial da União — uma medida que prevê a redução significativa das filas do INSS.

INSS revela grande notícia

Com já anunciado anteriormente e oficializado agora — é possível abrir requerimentos no INSS de maneira totalmente online. Até então — era necessário agendar em uma agência do INSS de maneira presencial.

Entretanto, a grande novidade é que agora será usado o Atesmed para comprovar possíveis doenças ou auxílios oriundos de acidentes. Sem a necessidade de aguardar meses e meses aguardando a perícia médica.

Portanto — isso irá proporcionar uma maior velocidade durante os processos do requerimento. Podendo ter os requerimentos aprovados de maneira totalmente online, sem perícia e com muito menos burocracia.

É possível ir até uma agência e entregar os documentos pessoais e atestados médicos. Entretanto, caso o segurado prefira — isso pode ser feito de maneira totalmente online. Portanto — não é mais necessário login ou senha, basta acessar o site ou aplicativo do ‘Meu INSS’ para realizar esta alteração.

Dentro do site o segurado precisa ir até a guia de requerimentos e abrir um novo requerimento. Na qual irá anexar os documentos pessoais e médicos e aguardar análise.

É válido lembrar que há um único caso que é necessário aguardar a perícia presencial. Trata-se do auxílio-doença oriundos de acidentes de trabalho.

Faça isso e evite problemas

É importante estar com todos os documentos pessoais em mãos para evitar possíveis problemas e voltas do requerimento. Veja abaixo tudo que é necessário estar portando para evitar ter o benefício negado.

Nome completo do solicitante;

Data de início da pausa no trabalho e estimativa de repousou;

Documento assinado por médico;

Carimbo oficial com todos os dados do registro profissional do médico;

Informações sobre a doença e documentação informando sua classificação.

Estes documentos e informações devem ser pedidos ao médico responsável pela análise. Podendo solicitar tudo com o máximo de detalhes possível. Caso este procedimento seja feito de maneira presencial — é importante guardar o protocolo de atestado.

Para ter direito ao auxílio é necessário que o segurado tenha no mínimo 01 ano de contribuições para previdência. Isto é — antes do mês da solicitação. Para poder obter acesso ao auxílio é necessário que já tenha passado mais de 15 dias de afastamento.

Caso haja mais dúvidas é possível ligar para a central do INSS pelo telefone 135 a fim de obter mais informações.

