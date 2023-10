Antes de fazer o consignado, veja o que o INSS indica no seu caso

Quando se trata de aliviar as finanças ou realizar projetos pessoais, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm direcionado seu foco para uma opção particularmente atrativa: o empréstimo consignado. Esta modalidade de crédito se destaca por suas taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais flexíveis. No entanto, é preciso ter cautela ao optar por esta modalidade. Saiba algumas dicas sobre o que fazer antes da contratação do crédito, logo abaixo.

O que vale a pena para o seu bolso

Essa modalidade de crédito oferece taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento estendidos, características que merecem atenção especial. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre como funciona este tipo de crédito.

Vantagens para contratar um empréstimo consignado

A peculiaridade desse tipo de empréstimo é que as parcelas são descontadas diretamente dos benefícios, o que torna vital entender completamente a finalidade do crédito e quanto do rendimento mensal será comprometido para quitar a dívida.

É importante destacar que, para aqueles que não têm interesse em contratar um empréstimo consignado, é possível bloquear seu benefício para esse tipo de serviço, sem a necessidade de deslocar-se até uma agência do INSS.

Essa ação previne que terceiros, inclusive fraudadores, efetuem solicitações de empréstimo indevidas. Em caso de necessidade de recursos adicionais, o beneficiário tem a opção de solicitar o desbloqueio.

A contratação de empréstimos é uma transação comercial de caráter privado, estabelecida exclusivamente entre o indivíduo e a instituição financeira escolhida.

INSS e o empréstimo consignado

A função do INSS se restringe à operacionalização dos pagamentos e descontos. Para que um segurado possa optar por esse tipo de operação, é necessário desbloquear seu benefício para empréstimos.

Por medida preventiva, o INSS efetua o bloqueio de novos benefícios para contratação de empréstimos nos primeiros 90 dias a partir da data de concessão.

Após esse período, o segurado pode requerer a operação por meio do Meu INSS, utilizando a conta Gov.br (selo ouro ou prata), ou agendando pelo telefone 135.

INSS orienta sobre fraudes do empréstimo consignado

No caso de um beneficiário identificar empréstimos não solicitados em seu benefício, é imprescindível acessar o site do governo voltado diretamente ao consumidor, através deste link e registrar uma reclamação.

Este site é gerido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), pertencente ao Ministério da Justiça, que se dedica a situações desse tipo desde 2019. A Senacon tem autoridade para determinar o cancelamento de empréstimos.

Em situações que envolvam suspeita de fraude, é recomendável que o indivíduo também registre um boletim de ocorrência na delegacia de polícia.

O INSS mantém um compromisso vigilante com relação a essas situações e permanece disponível para fornecer orientação e assistência aos cidadãos. Além disso, a instituição revisa suas normas de forma contínua, buscando coibir práticas abusivas.

Com essas diretrizes, o beneficiário obtém benefícios significativos, já que possui uma maior probabilidade de encontrar condições adequadas às suas possibilidades financeiras, com a garantia de segurança e privacidade.

Como bloquear ou desbloquear seu benefício para empréstimo consignado

Para aqueles segurados que desejam bloquear ou desbloquear o benefício para empréstimos consignados, o Meu INSS oferece uma maneira fácil de realizar essa ação. Siga os passos abaixo:

Acesse o Meu INSS. Clique no botão “Novo Pedido.” Digite “bloquear” ou “desbloquear.” Na lista apresentada, selecione o nome do serviço ou benefício desejado. Leia atentamente o texto exibido na tela e siga as instruções fornecidas.

Ao seguir essas etapas simples, você pode tomar o controle sobre a permissão de seu benefício para empréstimos consignados, assegurando que suas finanças estejam de acordo com suas necessidades e preferências.

