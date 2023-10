GRANDES ideias para começar a empreender sem criatividade: 5 opções

Em um mercado de trabalho onde as médias salariais andam tão desiguais de acordo com a profissão escolhida, muitos profissionais optam por ser tornarem seus próprios chefes e, enfim, empreender. Com este pensamento, é fundamental compreender que, quando bem executado, o investimento básico pode resultar em um sucesso considerável. Confira, logo abaixo, cinco ótimas opções de negócio que podem alavancar sua vida financeira.

Conheça cinco ótimas opções para quem quer começar o seu próprio negócio. — Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Desperte seu lado empreendedor

O desejo de empreender tem crescido significativamente nos dias de hoje, embora a presença de empresas consolidadas e uma competição acirrada, aliada à escassez de criatividade, possam desencorajar muitos aspirantes empreendedores.

No entanto, é fundamental compreender que, quando bem executado, o básico pode resultar em um sucesso considerável. Nesse sentido, selecionamos algumas ideias de empreendimentos para aqueles que desejam dar o primeiro passo. Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre as ótimas opções.

Leia mais: Quando uma pessoa pode ser investigada por usar ChatGPT? Entenda

5 ideias de empreendimento que são garantia de sucesso

1. Investindo em uma máquina de sorvete

O mercado de sorvetes é uma verdadeira paixão nacional, independente das estações do ano. Investir em uma máquina de sorvetes pode representar uma excelente oportunidade de negócio.

Com esse equipamento, é possível produzir sorvetes, milkshakes e outras delícias geladas de forma personalizada. O Brasil, com sua demanda constante por sorvetes, torna esse investimento uma opção refrescante.

2. Franquia “PremiaPão”

A franquia PremiaPão adota um modelo de negócio inovador que se baseia na publicidade em sacos de pão. Com um investimento inicial acessível, é possível operar esse empreendimento diretamente de casa. Essa abordagem criativa estabelece conexões entre anunciantes locais e consumidores, proporcionando um retorno rápido sobre o investimento.

3. Plataforma de food service “Best Gourmet Club“

O Best Gourmet Club é uma plataforma de serviços alimentícios que oferece descontos em restaurantes de alta qualidade.

Trata-se de uma franquia enxuta e altamente flexível, com a possibilidade de operação a partir de casa. Além disso, ela oferece potencial para ganhos substanciais ao atrair apreciadores da gastronomia.

4. Franquia “Coxinha no Pote”

A franquia Coxinha no Pote especializa-se em mini coxinhas que conquistaram o paladar dos brasileiros. Com um faturamento mensal considerável, essa opção de negócio oferece modelos de loja, quiosque, totem e container, garantindo uma flexibilidade incrível para que você escolha o formato que melhor se adapte ao seu investimento.

5. Especialistas em energia solar: “Portal Solar”

Se o setor de energia solar lhe interessa, a franquia Portal Solar é uma escolha notável. Essa marca lidera o mercado de energia solar e fornece financiamento para a instalação de sistemas fotovoltaicos. Além de contribuir para a sustentabilidade, você pode participar da transição para fontes de energia mais limpas.

Faça uma pesquisa de campo

Antes de tomar uma decisão, é fundamental conduzir uma pesquisa detalhada, levando em consideração fatores como o investimento inicial, o potencial de lucro e as características do mercado local.

Lembre-se de que o sucesso nos negócios também depende do seu comprometimento e dedicação. Portanto, escolha algo que verdadeiramente o inspire e motive a buscar o sucesso empreendedor.

Leia também: Começando com o pé direito na carreira: 8 dicas para estagiar em grandes empresas