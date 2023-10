Quem ainda pode receber Pix do governo esta semana pelo CadÚnico

O programa de transferência de renda do governo federal Bolsa Família começou sua rodada de pagamentos no último dia 18, e deve seguir até o último dia de outubro, contemplando diversos grupos de beneficiários ao longo desta semana. Atualmente, o maior programa social do país beneficia mais de 20 milhões de brasileiros todos os meses com repasses iniciais de R$ 600, que podem contar com valores adicionais conforme o preenchimento de requisitos pré-determinados. Continue a leitura e saiba mais.

Benefícios chegando

O Programa Bolsa Família prossegue com a confirmação de novos pagamentos, contemplando diversos grupos de beneficiários ao longo desta semana. Esse programa, considerado o maior mecanismo de transferência de renda do Brasil, retomou suas liberações no dia 18 deste mês.

No entanto, é importante ressaltar que esses repasses estão ocorrendo de forma escalonada, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Na última quarta-feira (25), os pagamentos foram efetuados para os cidadãos cujo NIS termina em 6. A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão desse programa, informou que os recursos já estavam disponíveis nas contas desses beneficiários desde as primeiras horas da manhã.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre as próximas datas de repasse e os valores adicionais que podem ser pagos a determinados grupos familiares.

Pagamentos do Bolsa Família seguem até o final do mês

Para os próximos dias, mais grupos estão programados para receber o benefício. Na quinta-feira (26) e na sexta-feira (27), novos beneficiários serão contemplados. É fundamental destacar que a data exata de pagamento varia de acordo com o último dígito do NIS de cada beneficiário, como tem sido amplamente divulgado.

Calendário de pagamentos de outubro

Quanto aos valores do Bolsa Família, o governo federal mantém o repasse de uma base de R$ 600 por família. No entanto, é importante ressaltar que esse montante pode ser majorado ou diminuído, dependendo de uma série de fatores, incluindo o número de adicionais aos quais a família tem direito.

Valores adicionais do Bolsa Família

Neste mês de outubro, uma novidade foi introduzida pelo governo federal. Famílias que possuem mães com filhos de até seis meses de idade agora podem receber um adicional de R$ 50. A este valor se somam os adicionais que já eram pagos anteriormente, a saber:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por pessoa da família;

: R$ 142 por pessoa da família; Benefício Complementar (BCO) : Valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

: Valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família; Benefício Primeira Infância (BPI) : Acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

: Acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos; Benefício Variável Familiar (BVF) : Acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

: Acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) : Acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

: Acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz); Benefício Extraordinário de Transição (BET): Pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

É fundamental que os beneficiários do Bolsa Família estejam atentos ao calendário de pagamento e aos critérios estabelecidos para garantir que recebam os recursos a que têm direito de forma oportuna e adequada.

Esses repasses desempenham um papel determinante no combate à pobreza e no incentivo à inclusão social em nosso país.

