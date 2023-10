Coração com ponto: veja o significado que poucos conhecem do emoji

Com o advento das redes sociais, a maneira como os usuários se comunicam mudou bastante, a depender da situação, é possível conversar apenas enviando emojis. Todavia, nem todos sabem o real significado de cada um, por exemplo, muitos usam, mas poucos sabem de fato o que significa o coração com ponto, antes de mandá-lo novamente, saiba o significado oculto que há por trás dele.

A evolução da comunicação

Quando as redes sociais tomaram conta da vida de todos os usuários do mundo, algumas mudanças foram feitas, para torná-la ainda mais ágil e fornecer uma maior clareza para todos. Com isso, até mesmo algumas abreviações típicas da internet foram criadas.

Mas o principal modo de simplificar a comunicação, é através de emojis. Que basicamente, são ícones que podem representar várias sensações. Sobretudo, o mais usado, é o famoso “legal”.

Ele pode ser interpretado de várias maneiras a depender do contexto, mas a principal interpretação é “ok” ou “tudo bem”. Ao passo que há outros ícones que possuem um grande impasse no significado, como é o caso do coração com o ponto.

Afinal, qual o significado do coração com ponto?

Cada ícone possui um nome oficial, como “bandeira de tal país”. O mesmo ocorre com o coração com o ponto, o nome oficial é Hear Exclamation. Em uma tradução livre, significa “exclamação de coração”. Lembrando que o significado é fornecido por um site especialista no assunto.

E o seu significado é bem parecido com o próprio ponto de exclamação, é para conceder intensidade a algo. Mas no caso, envolvendo o amor, na maioria dos casos. Mas de acordo com o contexto, pode ser que a interpretação mude.

No passado, ele tinha outro nome e na época, ele era associado a problemas amorosos. Contudo, o tempo passou e o seu uso foi sendo adaptado a outros assuntos.

Quando usar emojis?

Uma dúvida bastante frequente das pessoas é qual o momento certo de usar os emojis, nem todos sabem. Mas sempre que houver o espaço para uma resposta rápida e objetiva, é o momento deles. Principalmente, para confirmar algo ou então negar.

No caso de lojas, é comum que elas usem eles para se aproximar dos clientes também. Quando fala-se no ambiente corporativo, é tudo sério, então, como uma estratégia de quebrar essa sensação, alguns emojis são usados nas conversas.

Por fim, só preste atenção no momento de usar algum emoji, pois nem todos são o que de fato parece e pode meter o usuário em uma situação complicada.

