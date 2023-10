Boa notícia — a Meta está anunciando mais uma grande novidade para o WhatsApp. Trata-se de uma funcionalidade que será implementada e surpreendeu a todos — até mesmo os especialistas mais exigentes no setor da tecnologia. Estima-se que nos próximos meses essa novidade chegue ao aplicativo. Conheça-a e fique por dentro de todos os detalhes.

Nova ferramenta de áudio entra em fase de testes no WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia grande novidade

O WhatsApp irá ter implementado em suas funcionalidades um grande recurso muito esperado por muitos há bastante tempo. Trata-se da possibilidade de visualização única dos áudios do WhatsApp.

De semelhante modo ao que acontece com fotos e vídeos, será possível usar isso agora para os áudios. Ao lado do ícone do áudio enviado — será possível escutar o áudio uma única vez.

Após ter escutado, não será mais possível ouvi-lo novamente. Bem como acontece com as fotos e vídeos com visualização única.

Portanto, espera-se que essa ferramenta auxilie os usuários do WhatsApp a terem muito mais privacidade durante as suas conversas. Ou seja, possibilitando que eles enviem um único áudio para seus chats e grupos e dessa maneira consigam obter o máximo possível de privacidade durante essas mensagens.

A funcionalidade ainda não está disponível para todos os usuários. Somente os usuários Beta estão conseguindo obter acesso a ela. Haja vista que tudo depende dos testes oriundos das versões Beta e disponibilidade dos usuários.

Mas tudo indica que até o fim do primeiro bimestre de 2024 todos os aplicativos estarão com a versão atualizada.

Afinal, como vai funcionar?

Trata-se de uma função semelhante a uma já existente. Isto é — de visualização única. Portanto, os usuários do WhatsApp terão que conseguir obter a versão atualizada do aplicativo oficial a fim de conseguir usá-la.

Isto é — a partir do momento que a versão estiver disponível para todos os usuários. Logo — o usuário irá enviar um áudio normalmente, mas poderá escolher a opção de visualização única ou normal.

Caso o áudio seja em visualização única — o mesmo só poderá ser aberto uma vez. Após isso, desaparecerá a opção de escutar aquele áudio e caso a outra pessoa precise ouvir novamente — o remetente terá que enviá-lo uma outra vez e com um outro arquivo.

Portanto — a sua funcionalidade já está em teste nas versões do WhatsApp para Android e iOS. De acordo com informações do site oficial, o recurso chegará muito em breve para todos os usuários do aplicativo.

