Google Maps: se você curte lugares misteriosos e estranhos, precisa ver isso

Uma das grandes possibilidades que a internet proporciona para os habitantes de todo o globo, é a possibilidade de encontrar vários locais apenas com o aparelho celular, com ele, é possível viajar por todo o mundo. Além disso, é possível “passear” virtualmente por ruas de qualquer país que há, portanto, confira 5 locais misteriosos que podem ser visitados pelo Google Maps e irá causar bastante arrepios em todos.

Lugares mais estranhos que podem ser vistos pelo Google Maps | Imagem de Hartmut Kellner por Pixabay

Vila dos Espantalhos e Pentagrama

O primeiro lugar que há é no mínimo peculiar, ele fica localizado na cidade de Nagoro, no Japão. Na região em questão, há apenas uma moradora, chamada de Ayano Tsukimi. Com o tempo, milhares de moradores deixaram a região, ficando apenas ela. Até que ela teve uma excelente ideia: criar um espantalho para cada ex-morador.

Ao procurar pela localidade no Google Maps, ao andar pela localidade, a cada metro percorrido, o clima vai ficando cada vez mais assustador. Algo parecido também acontece, mas no pentagrama localizado no Cazaquistão.

Mais precisamente, no deserto local. Ele possui um diâmetro superior a 350 metros, historiadores acreditam que é uma obra abandonada pelos soviéticos. Mas como o símbolo possui uma forte ligação com teorias da conspiração, o local tornou-se bastante temido.

Diversas catacumbas

Só em falar nas catacumbas, é possível imaginar que já é um local onde dá bastante medo. A primeira encontra-se em Palermo, que fica na Itália. No local, há vários corpos mumificados em diversas poses.

Também há as catacumbas que ficam em Paris, o local é bem famoso por conta que abriga vários ossos e crânios de pessoas. Formando no local um verdadeiro labirinto subterrâneo, onde cada local causa arrepios na espinha.

E todas essas catacumbas citadas, podem ser encontradas facilmente no próprio Google Maps para que quem está longe, consiga desfrutar.

OVNI na antártica

Provavelmente, a coisa mais arrepiante que há é o OVNI que está sob o gelo derretido na região da Antártica. E isso tudo foi capturado pelo Google Maps. Não há de fato provas que trata-se de uma nave espacial.

Ou seja, com certeza deve ter alguma explicação científica para o fenômeno, fato é que os turistas sempre gostam de passar perto do local. Principalmente, quando o passeio é virtual.

Portanto, caso deseje desfrutar de um passeio único, basta entrar no Google Maps e desfrutar de cada região, pois elas estão repletas de lugares ímpares para aumentar ainda mais a diversidade cultural de todos.

