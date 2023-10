Casa de RICO: como é a mansão de R$ 1,4 bilhões; confira

Para quem é curioso ou simplesmente ama saber quais são os bens mais caros do mundo, deve saber que todos os meses há uma nova propriedade considerada a mais cara do mundo. Por exemplo, em Fevereiro havia uma cobertura que encontra-se no topo da Central Park Tower em Nova York, avaliada em 250 milhões de dólares. Mas atualmente, o que de fato está chamando a atenção, é uma enorme mansão em Hong Kong que está avaliada em mais de R$ 1,4 bilhão, conheça os seus detalhes.

Conheça detalhes da casa mais valiosa do mundo | Foto: créditos na imagem

Onde fica localizada a mansão?

Geralmente, as propriedades mais caras sempre ficam em locais privilegiados, ou seja, em grandes centros urbanos, como Dubai, Hong Kong e Austrália. E com a mansão que está sendo citada, não é diferente.

A enorme mansão Repulse Bay Road que está em Hong Kong está avaliada em exatos R$ 1,4 bilhão. É bastante dinheiro, uma das propriedades mais valiosas de todo o mundo.

Mas tudo isso há um motivo especial, sobretudo, o seu tamanho e toda a estrutura. Ao todo, são 11 quartos e 11 banheiros que estão ao longo de cinco andares, todos eles com elevadores.

Localização central também ajuda no alto valor

A casa de fato é bastante grande, possui vários cômodos, jardins e terraços. Além disso, o pátio que fica no fundo da propriedade, consegue acomodar tranquilamente mais de 100 pessoas.

Mas o local onde ela foi construída também a torna cada vez mais valiosa, pois fica no Distrito Sul, onde o valor por pé quadrado gira em torno de US$ 120 de Hong Kong. Já que praias e outros estabelecimentos estão bem pertos.

A mansão foi construída a pouco tempo, no ano de 2019. A intenção era exatamente essa, atrair pessoas com bastante dinheiro para realizar a aquisição do imóvel e morar na região.

Qual a casa mais valiosa do Brasil?

No Brasil, os valores também estão bem salgados. E a casa, na verdade, mansão, mais valiosa que há, chama-se Mansão no Leblon. Ao todo, a propriedade ocupa uma área de 11 mil metros quadrados.

Para tê-la, é necessário pagar R$ 220 milhões, em contrapartida, o comprador irá morar em um local bem privilegiado em um dos condomínios mais nobres do Rio. Mas ao acordar, a pessoa terá a possibilidade de vislumbrar o Cristo Redentor.

Já a parte de fora do imóvel foi inspirada nas grandes construções inglesas. E na parte externa, há até uma casa que é capaz de abrigar vários trabalhadores.

