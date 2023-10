Lua em Sagitário trará sorte em dobro para estes signos hoje

É fato que a depender da posição dos astros, várias coisas podem mudar na vida das pessoas. E durante a passagem da Lua em Sagitário, inúmeras pessoas terão mais sorte em inúmeros setores de sua vida, principalmente, na área dos relacionamentos. E com tanta sorte e coisas boas que irão chegar, é preciso jogar para longe tudo de negativo. Portanto, confira os signos que mais terão sorte neste período.

Gêmeos

A energia de Sagitário, ao observar bem, sempre esteve diretamente ligada com pessoas que são do signo de gêmeos. E com o tempo, pessoas desse signo conseguem notar que a vida ficou melhor quando elas se abriram para dar a oportunidade das coisas ocorrerem naturalmente.

Então, é provável que neste período da vida dessas pessoas, elas estejam em um relacionamento agradável com alguém incrível. Mas por experiências do passado, ela acredita que a qualquer momento algo de errado irá ocorrer.

Portanto, esta não é a hora de duvidar, apenas de se esforçar ao máximo e fazer dar certo. Como citado, jogue para longe toda energia negativa.

Libra

Já neste momento para os librianos, quando a Lua encontra-se em Sagitário, acaba ocorrendo um período de bastante cura na vida amorosa. Principalmente, em relação a experiências anteriores que não foram tão agradáveis.

Com o passar do tempo, será notório como tudo isso acabou atrapalhando a felicidade das pessoas desse signo, mas tudo isso serviu como uma lição e aprendizado.

E em um futuro breve, alguém que quer crescer ao lado dessas pessoas irá aparecer. Neste momento, ficará claro porque não havia dado certo com ninguém antes.

Sagitário

Embora no momento não esteja sendo a temporada do signo de sagitário, mas pessoas que são do signo citado, sempre são beneficiadas por conta da Lua. Neste momento, ela acaba indicando a direção certa em relação a vida amorosa. E quando isso acontece, na maioria das vezes, o amor acaba aparecendo do lugar onde menos ele é esperado.

Graças a direção que a lua concede. Portanto, quem é desse signo deve observar bastante o que está ocorrendo ao seu redor, as pessoas que fazem parte do seu vínculo diário. A partir de uma análise criteriosa, observar que algumas querem bem mais do que apenas amizade.

Ao identificar isso, chegou a hora de “subir de nível” as relações e tornar tudo mais romântico. Pois pode ser o início de uma linda vida amorosa entre “dois estranhos conhecidos”.

