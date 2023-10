Quem está na fila para receber a restituição EXTRA do Imposto de Renda 2023

Boa notícia — a Receita Federal anunciou nesta última semana o pagamento extra da restituição do Imposto de Renda. Os valores serão repassados para os brasileiros até o final deste mês de outubro. Veja para quem será designado este valor extra do IR e como consultar os repasses.

Receita Federal anuncia repasse extra

A Receita Federal anunciou o repasse extra da restituição do Imposto de Renda. Com informações do Fisco — o lote extra para os contribuintes serão destinados para aqueles que regularizaram a sua situação com a receita.

Isto é — no início do ano quando iniciaram os lotes de restituições, nem todos os contribuientes conseguiram apresentar os dados corretos e com isso muitos acabaram caindo na malha fina.

Alguns acabaram deixando de lado e serão penalizados — mas outros optaram por corrigirem e com isso irão conseguir obter os repasses referentes à restituição do Imposto de Renda.

O prazo para estes pagamentos caírem na conta dos brasileiros é de até o fim deste mês de outubro. Haja vista que em paralelo com isso — um novo projeto será lançado posteriormente que irá auxiliar os brasileiros a não esquerecerem dessas declarações.

Trata-se de um programa chamado “Projeto Cartas”. Cujo intuito é notificar os brasileiros a efetuarem os devidos ajustes nas declarações do IR.

Como consultar valores e pendências

Os valores e pendências a serem consultados podem ser verificados pelos brasileiros através do site oficial da Receita Federal. A fim de verificar o status da declaração do IR e os motivos que acarretaram na recusa do documento.

É necessário estar com todos os dados atualizados dos pedidos e recursos — e com isso conseguir obter o máximo possível de detalhes e informações sobre esses procedimentos.

Entre no site do e-CAC;

Clique em “Minha Declaração do IR”;

Clique em “Processamento”;

Procure a categoria de “Inconsistências de Malha”;

Pronto.

Nesta aba é possível verificar os erros que resultaram na recusa do documento e o motivo pelo qual documento acabou sendo retido pela Receita. Caso não consiga obter informações relevantes ou necessárias nessa guia — é possível entrar em contato através da Caixa Postal que fica na página “Outros’ do e-CAC.

Todos os valores que serão entregues são repassados diretamente para os contribuintes nas contas cadastradas. Não é necessário qualquer valor adicional para terceiros. Apenas os pagamentos referentes das taxas da Receita Federal que foram descritos pelo contador responsável ou diretamente pelo portal da RF.

