Quer acumular pontos? Este é o melhor cartão de crédito

A busca pelo cartão de crédito ideal para maximizar os benefícios dos programas de fidelidade pode ser uma dúvida constante. A variedade de opções disponíveis no mercado pode tornar esta escolha uma tarefa desafiadora.

Cartões diferentes podem oferecer múltiplos benefícios, entre toda a gama de opções disponíveis. Então qual é a melhor opção de cartão de crédito para acumular pontos? A seguir, especialistas no setor oferecem orientações valiosas para auxiliar nessa seleção.

Como funcionam os programas de pontos no cartão de crédito?

Existem três tipos principais de programas de pontos de cartão de crédito. Abaixo, Valter Police, planejador financeiro CFP e gerente da Droom Planner, explica a diferença entre os 3 tipos de programas de pontos:

O primeiro permite que os usuários acumulem pontos para resgatar produtos e serviços variados;



O segundo subgrupo oferece milhas, que podem ser trocadas por passagens aéreas, estadias em hotéis e aluguéis de carros;



Por fim, o terceiro tipo proporciona cashback, onde o usuário recebe um valor em dinheiro que pode ser utilizado de acordo com sua vontade.

Como acumular pontos no cartão?

Para acumular pontos de maneira eficaz, o primeiro passo é realizar o cadastro no programa de fidelidade do cartão, geralmente disponível por meio dos sites das instituições financeiras ou via telefone. Também é crucial utilizar o cartão de crédito para efetuar compras cotidianas.

A regra é clara: quanto mais o cartão é utilizado, mais pontos podem ser adquiridos. É importante notar que concentrar os gastos no cartão é uma estratégia eficaz para otimizar os benefícios.

No entanto, é essencial evitar gastos excessivos com o único intuito de acumular pontos, o que poderia resultar em dívidas desnecessárias.

Além das compras diárias, existem outras maneiras de maximizar a pontuação, sem a necessidade de desembolsar mais dinheiro.

É vantajoso verificar os parceiros do cartão de crédito que oferecem uma pontuação mais alta. Muitas vezes, os programas de pontos estabelecem parcerias com prestadores de bens e serviços, tornando possível ganhar mais pontos ao comprar em seus marketplaces. Também é fundamental comparar os preços desses parceiros com os do mercado em geral.

E qual o melhor cartão para acumular pontos?

Quando se trata de identificar o melhor cartão para acumular pontos, Valter enfatiza que não há uma resposta única.

Existem duas razões para isso. Em primeiro lugar, o cenário dos programas de pontos está em constante evolução, com mecânicas de pontuação de cartões de crédito sujeitas a alterações frequentes.

Em segundo lugar, a escolha do melhor programa de pontos depende dos objetivos individuais, do perfil financeiro e de análises pessoais.

Se o objetivo for viajar, programas de milhas podem ser a escolha certa, enquanto o cashback pode ser a melhor opção para quem deseja investir.

No entanto, é importante observar que os programas mais vantajosos, geralmente, são direcionados a indivíduos com renda mais elevada ou volumes significativos de investimentos, embora muitos destes cartões possam ter anuidades substanciais. Portanto, é imprescindível avaliar o valor da anuidade em relação aos benefícios oferecidos.

Dicas para aproveitar ao máximo o seu programa de pontos

Para aproveitar ao máximo os programas de pontos de cartão de crédito, é necessário adotar algumas precauções. Aqui estão as recomendações dos especialistas:

Evite gastar mais do que o necessário apenas para acumular pontos; Esteja atento às regras do programa para não perder as vantagens; Mantenha um controle rigoroso do saldo de pontos e das datas de validade para evitar que eles expirem antes de serem resgatados; Escolha o cartão que melhor atende ao seu perfil e às suas metas financeiras.

Ao seguir essas orientações, você poderá explorar ao máximo os programas de pontos do seu cartão de crédito, aproveitando as vantagens que eles oferecem.

