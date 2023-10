O Vale Gás mantém sua importância na vida de aproximadamente 5,3 milhões de brasileiros, garantindo o acesso ao botijão de gás de cozinha, através dos repasses bimestrais direcionados para aos beneficiários inscritos no CadÚnico. O pagamento de outubro já foi confirmado, no entanto, com valor diferente do que muitos esperavam. A seguir, veja mais detalhes sobre as datas de distribuição do auxílio e o valor estabelecido para o mês de outubro.

Novo valor do Vale Gás decepciona os brasileiros. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Abaixo do esperado

O Auxílio Gás Nacional segue como um suporte vital para aproximadamente 5,3 milhões de cidadãos brasileiros, garantindo o acesso ao botijão de gás de cozinha de 13 quilos.

Os pagamentos ocorrem a cada dois meses, direcionados para a conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal, acessível por meio do aplicativo Caixa Tem. Continue lendo a seguir, e saiba mais detalhes sobre as datas de repasse do auxílio e o valor confirmado para o mês de outubro.

Leia mais: Pagamentos adiantados? Quando cai o Bolsa Família de outubro

Repasses do Auxílio-Gás serão menores este mês

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é a entidade encarregada de determinar o valor desse benefício, que oscila com base na média dos últimos seis meses.

Neste mês de outubro, o Auxílio Gás Nacional atinge o valor de R$ 106,00, sendo menor em relação ao mês de agosto, quando a quantia disponibilizada foi de R$ 108,00.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Para ter direito a receber o Auxílio Gás, é necessário atender aos seguintes critérios:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Apresentar uma renda familiar mensal de até meio salário mínimo (R$ 660,00) por pessoa.

Ter um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A Caixa Econômica Federal realiza uma seleção automática a cada dois meses, incluindo famílias elegíveis para o recebimento do benefício. Vale ressaltar que as mulheres vítimas de violência doméstica têm prioridade na inclusão no programa social.

Consultando o benefício

Para consultar a situação do Auxílio Gás, existem diversas opções disponíveis, tais como o aplicativo Caixa Tem, o aplicativo Bolsa Família e a central telefônica no número 111. Estas ferramentas garantem que os beneficiários possam acessar as informações de forma eficiente e rápida.

Calendário de Pagamentos em Outubro

O calendário de pagamentos do Auxílio Gás em outubro terá início no dia 18 (quarta-feira) e prosseguirá até o dia 31, seguindo uma programação que leva em consideração o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do titular do benefício. A tabela abaixo esclarece o cronograma de pagamentos:

Leia também: Auxílio Gás de outubro: qual o valor e sua posição na fila para receber