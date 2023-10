WhatsApp: você precisa conhecer estes 7 NOVOS RECURSOS do app

Você também é destes usuários de WhatsApp que adora saber todas as últimas novidades sobre o aplicativo de mensagens?

Está sempre por dentro das atualizações e últimas funcionalidades para deixar suas mensagens ainda mais personalizadas ou mais seguras? Gosta de saber quando um novo emoji está disponível e, até mesmo, qual o seu significado?

Separamos 7 novos recursos para você aproveitar ao máximo o seu aplicativo e extrair o melhor que ele tem a oferecer. A seguir, continue lendo para saber mais detalhes.

WhatsApp: conheça 7 novos recursos

Neste texto, apresentaremos sete dos recentes recursos do WhatsApp, que é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários ativos.

O aplicativo tem trabalhado para melhorar a experiência dos usuários e, a seguir, destacamos estas novas funcionalidades:

Mensagens editáveis: O aplicativo agora permite que mensagens enviadas sejam editadas, em até 15 minutos após o envio. A função é útil para corrigir erros de digitação ou acrescentar informações adicionais;



Chats protegidos por senha: Os usuários podem agora proteger suas conversas com senhas, o que é um recurso importante para garantir a privacidade de discussões confidenciais;



Enquetes com maior flexibilidade: As enquetes agora podem incluir até 25 opções, proporcionando maior versatilidade aos usuários;



Compartilhamento de tela em videochamadas: Agora é possível agora compartilhar a tela durante videochamadas, o que é, especialmente, valioso para apresentações ou colaborações em projetos;



Canais do WhatsApp: Este novo recurso permite a criação de comunidades para compartilhamento de conteúdo com um amplo público. Empresas, organizações e indivíduos podem utilizá-lo para se conectar com seus seguidores;



WhatsApp Flows: O WhatsApp Flows é uma funcionalidade que permite a criação de fluxos de trabalho personalizados para automatizar tarefas, desde o envio de mensagens até a realização de enquetes e pagamentos;



Melhorias na privacidade: O aplicativo introduziu aprimoramentos na privacidade, incluindo a capacidade de ocultar a última visualização de status e desativar o status “online”. Este recurso oferece aos usuários maior controle sobre suas informações pessoais.

Estas novas funcionalidades só mostram que o WhatsApp continua a evoluir, com o objetivo de proporcionar uma experiência de excelência aos seus usuários, melhorando a usabilidade e aprimorando as estratégias de segurança.

WhatsApp vai ser cobrado? Entenda

A Meta, empresa proprietária do WhatsApp, emitiu um comunicado que está gerando grande repercussão entre seus usuários globais. O comunicado aborda a possibilidade de implementar uma taxa de uso para o aplicativo de mensagens.

Os usuários do WhatsApp na União Europeia podem estar prestes a enfrentar custos pela utilização do serviço, e essa tendência pode se expandir globalmente.

Conforme divulgado pela Meta, a empresa está avaliando a possibilidade de começar a cobrar pelos serviços oferecidos. Inicialmente, essa mudança afetaria, principalmente, os usuários europeus.

A principal motivação por trás desta alteração está relacionada à introdução de anúncios no aplicativo de mensagens. Esses anúncios seriam exibidos na tela enquanto os usuários interagem com o aplicativo.

Para permitir aos usuários a remoção desses anúncios e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência de uso, a empresa planeja implementar uma taxa mensal.

Esta mudança significativa pode fazer com que o WhatsApp se assemelhe a outras plataformas, visto que, até o momento, era conhecido por ser um aplicativo de mensagens completamente livre de anúncios e isento de cobranças.

