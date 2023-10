Confirmado! Mais um concurso Caixa Econômica Federal; veja a previsão

Recentemente, a expectativa em relação aos concursos públicos tem crescido exponencialmente, uma vez que muitos indivíduos enxergam nestes processos seletivos a oportunidade para assegurar uma carreira sólida e com muitos benefícios associados. E se o concurso em questão for para a Caixa?

Além da estabilidade e do salário atraente, os benefícios incluem auxílios específicos, como alimentação, transporte, creche e, até mesmo, participação nos lucros.

Se você faz parte deste grupo, temos uma notícia importante para compartilhar: um novo concurso da Caixa Econômica Federal (CEF) está em fase de planejamento! Para aqueles que aguardavam ansiosamente por essa informação, continue lendo para conhecer todos os detalhes.

Novo concurso da Caixa está em planejamento!/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo concurso da Caixa: veja detalhes

Em uma live realizada nas redes sociais em 4 de outubro, a presidente da CEF, Rita Serrano, confirmou que a publicação do edital para o próximo concurso está prevista para ocorrer até o início de 2024. Quando questionada sobre a data exata, ela declarou que espera que seja no início do próximo ano.

Para quem é concurseiro e aguarda ansiosamente cada edital lançado, o concurso da Caixa está entre os mais aguardados. A seguir, confira detalhes sobre os cargos que serão oferecidos neste concurso, pré-requisitos, salários e benefícios para os aprovados.

Concurso da Caixa: conheça o cargo em destaque

Para aqueles interessados em fazer parte da equipe da Caixa, é essencial entender as características do cargo em questão. O cargo de técnico bancário requer apenas o ensino médio como qualificação, com uma remuneração inicial atrativa de R$ 3.000.

Entretanto, o salário não é a única vantagem. Os colaboradores da Caixa desfrutam de:

Participação nos lucros ou resultados;

Vale-transporte;

Auxílio-refeição/alimentação;

Auxílio-creche;

Previdência complementar;

Oportunidades de progressão profissional; e

Acesso a programas de formação e aprimoramento.

Entenda as atribuições do cargo oferecido no concurso

Quanto às atribuições do técnico bancário, este colaborador da Caixa desempenha um papel central no atendimento ao público, na venda de produtos e serviços, e em tarefas administrativas, relacionadas às operações bancárias. Trata-se de uma carreira repleta de possibilidades e desafios, ideal para aqueles que têm afinidade com atividades bancárias e gostam de interagir com o público.

Vale ressaltar que, no concurso anterior, que aconteceu em 2014, a Caixa convocou 17.923 candidatos aprovados, dos quais 11.672 foram, de fato, contratados. Além disso, no final de maio, ocorreu a confirmação de mais 800 convocações de candidatos remanescentes.

Leia mais: SAIU! CONCURSO Ebserh terá quase 700 vagas para 3 grandes áreas

Vagas são para contratação imediata, sem cadastro reserva

Contudo, uma informação significativa diferencia este próximo concurso: em junho, foi decidido que o edital vai contemplar exclusivamente vagas imediatas para o cargo de técnico bancário, sem a formação de um cadastro reserva.

Para quem aguarda ansiosamente por uma vaga em um emprego público, com exigência de ensino médio entre os pré-requisitos, esta pode ser a oportunidade ideal para iniciar a carreira pública.

Agora é começar a preparação, estudar bastante e aguardar o edital com mais detalhes sobre as datas das provas, entre outras informações.

Leia mais: Edital CONFIRMADO? Novo concurso da Caixa é grande surpresa