Pagamento EXCLUSIVO voltará com Pix de R$ 1.278; veja se você está na lista

Com a rodada de pagamento confirmada para ser iniciada na próxima quarta-feira (18), o programa de transferência de renda Bolsa Família segue como uma importante medida de combate à pobreza, oferecendo, além do valor padrão, acréscimos que podem chegar a R$ 1.278, de acordo com a composição do grupo familiar. Siga a leitura abaixo e entenda os requisitos para receber o auxílio social.

Benefício generoso a caminho

Na próxima quarta-feira (18), uma nova rodada de pagamentos será disponibilizada para as famílias inscritas no Cadastro Único, conhecido como CadÚnico, e contempladas com o Bolsa Família.

Esses pagamentos englobam não apenas os valores habituais, mas também a parcela mínima de R$ 600, de acordo com o direito de cada família.

Além disso, haverá o repasse do Benefício de Renda de Cidadania, que concede R$ 142 para cada membro da família, independentemente da idade. Continue a leitura a seguir, e entenda mais detalhes sobre os benefícios pagos atráveis do CadÚnico.

Entendendo o cálculo dos benefícios adicionais

Esse acréscimo nas parcelas será especialmente vantajoso para famílias mais numerosas. Por exemplo, famílias compostas por nove pessoas receberão um pagamento total de R$ 1.278. Abaixo, destacamos os valores que serão liberados, somando-se ao valor fixo de R$ 142:

Famílias com 4 pessoas ou menos: R$ 600

R$ 600 Famílias com 5 pessoas: R$ 710

R$ 710 Famílias com 6 pessoas: R$ 852

R$ 852 Famílias compostas por 7 pessoas: R$ 994

R$ 994 Famílias compostas por 8 pessoas: R$ 1.136

R$ 1.136 Famílias com 9 pessoas: R$ 1.278

R$ 1.278 Famílias compostas por 10 pessoas: R$ 1.420

Como realizar a inscrição no CadÚnico 2023?

Para ter acesso ao Bolsa Família e a diversos outros programas sociais, as famílias devem efetuar o registro no Cadastro Único.

O cadastramento pode ser realizado em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

O responsável familiar deve apresentar seu CPF ou título de eleitor e, adicionalmente, um documento de identificação para cada membro da residência.

CadÚnico e o acesso a programas sociais

Essa inscrição oferece acesso a diversos benefícios importantes, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), o Auxílio Gás, o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, a Carteira do Idoso, a Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda, o Minha Casa, Minha Vida, a Identidade Jovem (ID Jovem).

O cadastro também permite a isenção da taxa de inscrição do Enem, acesso ao programas de Cisternas, o Telefone Popular, isenção de pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos, Crédito Instalação, o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/Assistência Técnica e Extensão Rural, o Programa Nacional de Reforma Agrária.

Por fim, inscritos no CadÚnico também podem participar do Programa Nacional de Crédito Fundiário, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Água para Todos, o Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental), Carta Social, Serviços Assistenciais, o Programa Brasil Alfabetizado e o Bolsa Estiagem.

Benefícios adicionais serão pagos junto ao Bolsa Família

Além das parcelas regulares do Bolsa Família, outras quatro categorias de benefícios serão repassadas, incluindo o Auxílio Gás, que é concedido a cada dois meses.

Confira, logo abaixo, todos os benefícios que serão liberados a partir da quarta-feira (18):

Auxílio Gás: Esse benefício corresponde a 100% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg.

Esse benefício corresponde a 100% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg. Benefício de Renda de Cidadania: Concede R$ 142 para cada integrante da família, independentemente da idade.

Concede R$ 142 para cada integrante da família, independentemente da idade. Benefício Complementar: Garante o pagamento da parcela mínima de R$ 600 para famílias onde o Benefício de Renda de Cidadania não atinge o valor da parcela mínima.

Garante o pagamento da parcela mínima de R$ 600 para famílias onde o Benefício de Renda de Cidadania não atinge o valor da parcela mínima. Benefício Primeira Infância: Esse benefício é destinado a famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade e é pago no valor de R$ 150.

Esse benefício é destinado a famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade e é pago no valor de R$ 150. Benefício Variável Familiar: Repassa R$ 50 às famílias que incluem gestantes e/ou crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos.

Bolsa Família e sua importância

Dessa forma, o Bolsa Família se destaca como um importante programa de combate à pobreza, oferecendo uma renda básica de R$ 600, além de valores adicionais de acordo com a composição da família.

O objetivo desse programa social é integrar políticas públicas que auxiliem as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Como consultar o benefício do Bolsa Família?

O responsável familiar tem a facilidade de verificar a situação do benefício gratuitamente e de maneira online, por meio do aplicativo Bolsa Família. Esse aplicativo está disponível para download nas lojas de aplicativos para dispositivos móveis com os sistemas operacionais Android e iOS (Apple).

Através do aplicativo, é possível acessar informações sobre o programa social, verificar a data de pagamento do benefício de acordo com o calendário de pagamento, que é determinado pelo final do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar, bem como conferir a situação e o valor do benefício.

