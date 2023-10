Novo edital: Polícia Militar deve lançar mais de 3 mil vagas

Se você é um seguidor assíduo das notícias sobre concursos públicos, vai ficar animado com a notícia de mais uma oportunidade para ingressar na carreira pública, através. Estamos falando sobre o novo concursos da Polícia Militar.

Sim, mais um concurso muito aguardado está por vir. Isto significa que mais novas oportunidades através de um concurso imperdível.

Estamos falando de quase 3 mil vagas para embarcar em uma carreira sólida, repleta de desafios e com a nobre missão de servir e proteger a comunidade.

Continue lendo para descobrir se você atende aos requisitos necessários para participar dessa jornada emocionante e transformadora.

Concurso da Polícia Militar: veja novo edital/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo concurso da Polícia Militar

Polícia Militar anuncia novo concurso, com quase 3 mil vagas: confira quem está apto para fazer a inscrição. A Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM PE) atingiu um marco importante na preparação de seu próximo concurso.

A PM PE está prestes a entrar em uma nova fase de sua história com a escolha da banca organizadora para o próximo concurso. O processo avançou consideravelmente, após uma decisão crucial, divulgada no diário oficial do estado.

A escolha foi feita por meio de um processo de dispensa de licitação, comum em concursos de grande importância. E o que é mais estimulante? A previsão é que o edital seja lançado no dia 13 de novembro. Isso significa que os candidatos devem acelerar seus estudos para não correrem o risco de perder esta oportunidade.

Vagas do concurso: confira

Neste novo concurso, a Polícia Militar de Pernambuco (PM PE) oferece oportunidades para aqueles que sonham com uma carreira militar. São um total de 2.700 vagas, divididas em 2.400 para praças e 300 para oficiais.

Se você possui ensino médio, pode se candidatar ao cargo de soldado. Para os postos de oficiais, é necessário ter formação superior em direito. Além disso, não se esqueça dos requisitos físicos e da carteira de habilitação, a partir da categoria “B”.

Salários: veja faixa salarial para os cargos

Os salários iniciais são de R$ 3.065,85 para soldados e R$ 9.253,96 para oficiais. Já imaginou começar 2024 com uma nova carreira, estabilidade e um ótimo salário para cada categoria? Então é hora de estar mais do que preparado para quando o edital estiver disponível.

Um detalhe importante, que não deve passar despercebido, é a mudança na idade máxima para os candidatos. Uma atualização na lei, sancionada em 2022, elevou o limite de idade para 30 anos na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e 35 anos para oficiais médicos. Isto representa mais oportunidades para aqueles que estavam preocupados com a idade limite!

Como em qualquer concurso, a preparação é a chave para o sucesso. Com a publicação do edital se aproximando, é hora de intensificar seus estudos, concentrar-se nas matérias essenciais e, é claro, ficar atento às atualizações. E não deixe de conferir outras oportunidades incríveis em nossa página de concursos.

