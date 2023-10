Pagamento EXTRA E ESPECIAL de R$ 994 em outubro; veja quem recebe

Com o mês de outubro chegando em sua metade, os beneficiários do programa Bolsa Família se animam, já que é exatamente neste período em que o auxílio social do governo é depositado para os grupos familiares inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Siga a leitura a seguir para entender quais os requisitos para receber o auxílio e as datas de repasse do programa.

Benefício generoso em outubro

Uma nova rodada de pagamentos para os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), contemplados pelo Bolsa Família será iniciada na próxima quarta-feira(18).

Os valores da parcela vão depender da renda mensal da família e de outros fatores, como a presença de crianças, adolescentes e grávidas no grupo familiar.

Como é definido o valor do repasse do Bolsa Família?

A definição dos pagamentos do Bolsa Família é realizada após uma análise dos dados da família no CadÚnico, o que permite a liberação dos benefícios de acordo com a situação específica de cada família. Entretanto, há um pagamento básico que é feito para todas as famílias.

O governo utiliza o Benefício de Renda de Cidadania para liberar valores individuais, garantindo parcelas maiores para famílias mais numerosas. Assim, o benefício deposita R$ 142 para cada integrante da família, independentemente de sua idade.

Dessa forma, somando os valores individuais, o Bolsa Família vai pagar a quantia de R$ 994 para famílias compostas por 7 pessoas.

Como se inscrever no Cadastro Único?

A inscrição no Cadastro Único pode ser realizada pelo responsável familiar em um CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, mais próximo. Essa inscrição permite o acesso das famílias de baixa renda aos Programas Sociais do Governo Federal, conforme detalharemos logo abaixo.

Principais Programas Sociais do Governo

Confira alguns dos principais programas sociais do governo que auxiliam famílias de baixa renda:

Minha Casa, Minha Vida

Bolsa Família

Tarifa Social de Energia Elétrica

Identidade Jovem (ID Jovem)

Isenção da taxa de inscrição do Enem

BPC – Benefício de Prestação Continuada

Auxílio Gás

Programas Cisternas

Carteira do Idoso

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda

Telefone Popular

Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição em Concursos Públicos

Crédito Instalação

Carta Social

Serviços Assistenciais

Programa Brasil Alfabetizado

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/Assistência Técnica e Extensão Rural

Programa Nacional de Reforma Agrária

Programa Nacional de Crédito Fundiário

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

Água para Todos

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental)

Bolsa Estiagem

Bolsa Família: outubro traz novidades nos benefícios

O programa Bolsa Família continua sendo a principal fonte de renda para inúmeras famílias brasileiras. Neste mês de outubro, a confirmação dos valores e benefícios traz boas notícias para os beneficiários.

Adicionais confirmados

Para os beneficiários do Bolsa Família em outubro, estão confirmados alguns adicionais que incrementam o auxílio. Entre eles:

Adicional Primeira Infância : Um adicional de R$ 150 será concedido por cada criança com idade entre zero e seis anos.

: Um adicional de R$ 150 será concedido por cada criança com idade entre zero e seis anos. Adicional Complementar : Garante o valor mínimo de R$ 600 para as famílias.

: Garante o valor mínimo de R$ 600 para as famílias. Adicional Renda de Cidadania: Esse adicional complementa com R$ 142 por pessoa.

Vale-Gás: auxílio para baixa renda

Outra novidade para outubro é o pagamento do Vale-Gás, destinado a brasileiros de baixa renda. Esse auxílio tem como objetivo apoiar a aquisição de gás de cozinha. É importante mencionar que nem todos os beneficiários do Bolsa Família receberão o Vale-Gás. O benefício é concedido nos meses pares, como é o caso deste mês de outubro.

Vale ressaltar que o Vale-Gás não requer cadastro. Mensalmente, o Governo Federal realiza uma análise dos cadastros, visando auxiliar os brasileiros na compra de gás de cozinha.

