Recentemente, um governo estadual se viu diante do desafio da carência de motoristas qualificados, especialmente nas categorias D e E, que abrangem caminhões e ônibus. Em resposta a essa situação crítica no mercado de trabalho, surgiu a discussão sobre a implementação de um programa com o propósito de tornar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) um processo gratuito e acessível. Entenda a seguir, quem poderá solicitar o documento gratuitamente.

Tirar CNH de graça? Governo pode facilitar sua vida. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sua carteira de motorista gratuita

Recentemente, um governo estadual se deparou com o desafio da escassez de motoristas qualificados, especialmente nas categorias D e E, que englobam caminhões e ônibus.

Diante desse cenário crítico no mercado de trabalho, foi discutido a possibilidade de se introduzir um programa inovador denominado “CNH Social Emprego na Pista,” com o intuito de tornar a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita e acessível. Continue a leitura abaixo e saiba mais.

Leia mais: Basta APENAS 1 MULTA para perder sua CNH; veja qual

Governo e o projeto CNH Social

Baseado em dados fornecidos pelo Sest Senat, que apontam mais de 12 mil vagas em aberto para motoristas profissionais em Santa Catarina, o governo tomou medidas para abordar essa demanda urgente.

O “CNH Social Emprego na Pista” é o resultado de uma colaboração entre o governo estadual e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Oportunidades de emprego com CNH Social

De acordo com as autoridades catarinenses, o objetivo principal é tornar o processo de obtenção da CNH acessível a um número maior de cidadãos, especialmente aqueles que pretendem se tornar motoristas de caminhões e ônibus.

Além disso, existe um atrativo adicional para esses futuros condutores: oportunidades de emprego.

Devido à alta demanda por motoristas profissionais, muitos podem sair do curso com perspectivas de emprego imediatas.

A localização estratégica de Santa Catarina, que faz fronteira com países da América do Sul como Argentina e Paraguai, amplia ainda mais as oportunidades de trabalho para esses profissionais.

Desta forma, o governo não apenas concede a CNH gratuitamente, mas também coloca os cidadãos em uma posição favorável no mercado de trabalho.

CNH Social em andamento

A “CNH Social Emprego na Pista” está programada para ser lançada até o final de novembro. O programa ainda está passando por ajustes finais, o que pode levar a algumas modificações antes do lançamento.

Até o momento, médicos, psicólogos e Centros de Formação de Condutores (CFCs) estão sendo consultados para possíveis parcerias no processo de formação dos futuros motoristas.

O preço da habilitação no Brasil

Vale ressaltar que, no Brasil, o custo médio para obtenção de uma CNH pode ultrapassar R$ 3 mil, incluindo exames médicos e aulas práticas.

Nesse sentido, o programa “CNH Social Emprego na Pista” surge como uma alternativa viável e significativa para aqueles que desejam ingressar no setor de transporte e enfrentar a crescente demanda por motoristas profissionais.

Leia também: Atenção, mulheres! CNH de graça conta em novo projeto