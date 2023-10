Máquinas substituirão estas 12 profissões daqui para frente

A inteligência artificial tem, de forma inquestionável, avançado para áreas onde o ser humano demorou um considerável tempo para se consolidar. No entanto, a velocidade de desenvolvimento da tecnologia leva à reflexão sobre a possibilidade de máquinas substituírem seres humanos em suas profissões. Continue lendo, logo abaixo, e saiba o que Bill Gates ‘prevê’ sobre o futuro de algumas carreiras profissionais.

Bill Gates afirma que determinadas profissões ocupadas pelo homem podem se tornar obsoletas. — Foto: Reprodução / Freepik

A evolução do trabalho

A discussão que envolve o impacto da inteligência artificial (IA) na substituição de seres humanos no mercado de trabalho é um tema que tem suscitado debates e especulações.

O avanço tecnológico acelerado, sobretudo nos últimos anos, fez da IA uma presença constante em nosso cotidiano.

Ela facilita diversas atividades por meio de assistentes de voz, algoritmos de busca, sistemas de recomendação personalizados em plataformas de streaming de música e filmes, e ferramentas de localização e navegação.

No entanto, uma pergunta fica no ar: até que ponto a IA, com todo o seu potencial ilimitado, poderá superar a contribuição humana nos empregos convencionais?

Será que a a inteligência artificial terá a capacidade de substituir completamente os seres humanos em suas funções profissionais? Continue a leitura a seguir e entenda mais sobre este polêmico debate.

Com a palavra, Bill Gates

Bill Gates, o renomado fundador da Microsoft e uma das personalidades mais influentes no mundo dos negócios e da tecnologia, possui autoridade para falar sobre esse assunto. Segundo ele, determinadas profissões e funções estão mais suscetíveis a serem assumidas por máquinas em um futuro próximo.

Embora isso gere preocupações quanto ao desemprego e à obsolescência de habilidades e profissões tradicionais, também abre espaço para uma reflexão sobre o papel contínuo da humanidade na era da automação avançada.

Inteligência Artificial x Humanos

A capacidade da IA de processar e analisar grandes volumes de dados com uma velocidade e precisão superiores à dos humanos a torna adequada para tarefas repetitivas, processos que requerem precisão constante e atividades que podem ser sistematizadas.

Por outro lado, profissões que demandam empatia humana, criatividade e tomadas de decisão complexas, baseadas em nuances e compreensão tácita, permanecem, pelo menos por enquanto, no domínio humano.

Pode ser que a solução esteja na cooperação entre seres humanos e IA, com cada um desempenhando suas funções de maneira complementar e harmoniosa.

À medida que navegamos por essa era de transformação digital sem precedentes, é nítida a necessidade das pessoas adquirirem habilidades adaptáveis e relevantes, ao mesmo tempo em que as sociedades se preparem estrategicamente para um futuro no qual a IA e a humanidade convivam e colaborem para potencializar suas respectivas forças.

Professores podem ser os primeiros a perderem para a Inteligência Artificial

Durante um esclarecedor diálogo com Jessie Woolley-Wilson, presidente e CEO da DreamBox Learning, Bill Gates previu que a profissão de professor pode estar entre as primeiras a serem significativamente impactadas pela inteligência artificial, possivelmente em um prazo de aproximadamente dois anos.

Essa ousada previsão se baseia no avanço contínuo dos chatbots, que estão se aprimorando rapidamente e podem começar a atuar como assistentes pedagógicos, antes de, eventualmente, desempenharem um papel mais central no processo educacional.

Gates também enfatizou que a IA tem o potencial de democratizar o acesso à educação personalizada, uma vez que recursos que antes eram considerados onerosos em termos de custos poderão se tornar amplamente acessíveis.

Isso representa uma verdadeira revolução, possibilitando que um número maior de estudantes desfrute de um ensino individualizado.

Refletindo sobre o amplo alcance das capacidades da IA, Gates observou que ela já supera os humanos em várias tarefas específicas, como o reconhecimento de voz e de imagem. Esse avanço tecnológico não se restringe ao âmbito educacional, mas estende-se por diversas profissões e indústrias.

Profissões em risco de extinção

Algumas das carreiras que poderiam ser transformadas ou mesmo tornarem-se obsoletas devido ao avanço da IA incluem:

Escritores e autores Analistas de mídia, repórteres e jornalistas Assistentes administrativos Contabilistas Revisores de texto Entrevistadores de diversas áreas Profissionais de relações públicas Engenheiros especializados em Blockchain Secretários jurídicos Profissionais de legendagem em tempo real Taquígrafos judiciais

Reflexões para um futuro próximo

A ideia de mudanças significativas nos leva a refletir sobre a importância de nos adaptarmos e continuarmos aprendendo à medida que o ambiente profissional global se transforma devido ao avanço da inteligência artificial.

O futuro do trabalho dependerá da nossa capacidade de abraçar a tecnologia enquanto valorizamos o que nos torna únicos como seres humanos.

