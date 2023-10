GRANDE ERRO! Todo mundo coloca estes 4 materiais no micro-ondas

Com o ritmo acelerado da vida moderna, muitas pessoas optam por preparar refeições com antecedência e armazená-las no congelador.

Quando chega a hora de aquecer estas refeições, o micro-ondas é um aliado valioso. No entanto, é necessário prestar atenção ao tipo de material nos recipientes usados para este fim, a fim de evitar possíveis riscos para a saúde.

A seguir, continue lendo e confira uma lista de quatro materiais que jamais devem ser colocados no micro-ondas.

4 materiais que você coloca no micro-ondas, mas não deveria/ Foto: Envato

Especialistas revelam 4 materiais que não devem ir ao micro-ondas

Em entrevista ao portal Viva Bem, do UOL, pesquisadores e médicos revelaram uma lista com 4 materiais que não devem ser inseridos no micro-ondas. Confira aabaixo:

Alguns tipos de plástico

Quando aquecidos, alguns tipos de plástico podem liberar substâncias como a dioxina, o bisfenol A (BPA) e os ftalatos. O BPA e as dioxinas são conhecidos por serem disruptores endócrinos, imitando os hormônios humanos e, portanto, suspeitos de afetar a função tireoidiana, o desenvolvimento fetal e o sistema imunológico.

Os ftalatos, utilizados para tornar o plástico mais maleável, estão relacionados ao aumento do risco de certos tipos de câncer. No entanto, recipientes de plástico isentos dessas substâncias podem ser usados com segurança no micro-ondas, desde que sejam aprovados pela Anvisa. Ao comprar recipientes de plástico, esteja atento para estas informações na embalagem.



Papel-filme

Também conhecido como plástico-filme ou PVC, nem todos os tipos são recomendados para o uso no micro-ondas. Além disso, em função da sua espessura, considerada fina, o papel-filme pode derreter quando exposto ao calor. Certifique-se de que o produto que você utiliza tenha a aprovação da Anvisa para evitar possíveis riscos à saúde.



Isopor

Feito de poliestireno, o isopor libera estireno quando aquecido. O estireno é considerado potencialmente cancerígeno e obesogênico, o que significa que pode contribuir para a obesidade em adultos e crianças. Portanto, evite usar o isopor no micro-ondas.



Alumínio

Diferente do plástico, o alumínio não libera substâncias cancerígenas no micro-ondas, mas pode causar incêndios, em função da sua capacidade de conduzir energia. O contato entre o alumínio e as ondas eletromagnéticas do aparelho pode gerar superaquecimento. Em teoria, embalagens de alumínio, como marmitas, podem ser usadas neste tipo de aparelho, desde que sejam seguidas as orientações específicas do fabricante ou da ABAL (Associação Brasileira do Alumínio). Para evitar o risco de fagulhas e, até mesmo, incêndios, a orientação dos especialistas é não inserir recipientes de alumínio no micro-ondas.

Vidro e cerâmica são os materiais mais indicados

Recipientes de vidro e cerâmica não transferem substâncias para os alimentos quando aquecidos, em função da sua composição. Portanto, são as escolhas seguras para usar no micro-ondas. Lembre-se de que a eficiência do aquecimento neste tipo de cozimento varia dependendo da quantidade de água presente nos alimentos.

Sendo assim, alimentos com maior teor de água aquecerão mais rapidamente. Ao utilizar o micro-ondas, prefira recipientes de vidro, cerâmica ou, até mesmo, plásticos rígidos, projetados para esse fim.

Para garantir a segurança e a qualidade de suas refeições aquecidas, é preciso estar informado sobre as melhores práticas ao usar o micro-ondas.

