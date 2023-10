Seu CPF está na lista? Então você pagará apenas 10% da sua conta de luz

Assim como centenas de outras empresas, a principal fornecedora de energia elétrica do estado de Pernambuco, anunciou uma parceria com o programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, para que os moradores da região do Nordeste possam quitar débitos da conta de luz. Continue lendo, logo abaixo, e saiba como participar.

Fornecedora de energia de Pernambuco fecha parceria com programa Desenrola Brasil e oferece grandes descontos para quitar dívidas com conta de luz. — Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu orçamento agradece

O Desenrola Brasil é um programa implementado pelo governo federal com o propósito de regularizar a situação financeira de muitos brasileiros que possuem algum tipo de inadimplência, e isto inclui o pagamento de débitos de energia.

Da mesma forma que centenas de outras empresas assim fizeram, a fornecedora de energia elétrica do estado de Pernambuco anunciou uma parceria com o programa de renegociação de dívidas para que os moradores da região do Nordeste possam quitar suas pendências financeiras. Saiba mais detalhes na leitura abaixo.

Leia mais: Aviso: ANEEL revela como economizar na Conta de Luz ainda este ano

Descontos de até 90% para dívidas com energia elétrica

A Neoenergia Pernambuco traz uma oportunidade imperdível para seus clientes. Através do programa Desenrola Brasil, a distribuidora de energia está disponibilizando descontos que podem atingir surpreendentes 90% para consumidores com contas de energia em atraso.

Essa iniciativa representa mais um esforço da Neoenergia em simplificar a vida de seus consumidores. O programa foi meticulosamente elaborado para oferecer opções atrativas, incentivando a adimplência dos clientes.

Segundo Renata Farias, gerente comercial da Neoenergia, o Desenrola Brasil é parte de uma série de medidas voltadas para melhorar as condições dos consumidores da empresa.

Como participar do Desenrola Brasil?

Para aderir ao Desenrola Brasil e negociar suas dívidas, basta acessar o site do programa disponibilizado pelo Governo Federal. Os critérios de elegibilidade incluem ter uma renda de até dois salários mínimos ou estar cadastrado no CadÚnico.

As dívidas devem ter sido contraídas no período de 1° de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Ao acessar o site, é necessário possuir um cadastro na plataforma Gov.Br no nível Prata ou Ouro, o que serve para confirmar a identidade do consumidor.

Condições oferecidas pelo programa

No âmbito do Desenrola Brasil, as dívidas podem ser renegociadas em valores de até R$ 5 mil. O pagamento das dívidas pode ser parcelado em até 60 vezes. Esta condição é válida para dívidas contempladas pelo leilão de descontos do programa.

No caso dessas dívidas, a primeira parcela só será cobrada 30 dias após a conclusão do acordo. Caso a dívida não esteja sujeita ao leilão, o desconto ainda pode ser aplicado a partir do pagamento à vista.

Outras opções de negociação

Caso o consumidor não preencha os requisitos do Desenrola Brasil, ainda há uma alternativa viável: é possível negociar diretamente com a Neoenergia na seção “Área do Cliente > Negociação de Débitos.”

Nesta área, os consumidores com dívidas no período de 01/01/2019 a 31/12/2022 podem quitar seus débitos em até 21 parcelas. Além disso, é possível obter descontos de até 90% e uma taxa de juros de 1,99% ao mês.

Esta é uma oportunidade valiosa para os consumidores da Neoenergia Pernambuco regularizarem suas contas de energia e aproveitarem os descontos oferecidos pelo programa Desenrola Brasil. Não deixe essa chance passar!

Leia também: Aluguel fica mais barato no Brasil; veja onde