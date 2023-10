Juntas são uma FORTUNA! 6 moedas brasileiras que valem muito

Por um acaso você já deu uma olhadinha em sua carteira hoje? Encontrar dinheiro “esquecido” é sempre uma agradável surpresa, mesmo que o que você encontre seja apenas moedas. Pode parecer exagero, mas às vezes, o que seria considerado um mero troco para você, pode se tornar um verdadeiro tesouro para colecionadores, gerando uma bela renda extra para o seu bolso. E se falamos em moedas valiosas, confira, logo abaixo, seis redondinhas que valem muito dinheiro no mercado especializado.

Troco da fortuna

Quem nunca teve a agradável surpresa de encontrar dinheiro extra, seja no bolso da calça ou no fundo da gaveta?

Pode parecer inacreditável, mas essa situação pode mesmo acontecer, e se na maioria das vezes o valor é mais modesto do que se imagina, em algumas situações pode significar grandes somas de dinheiro extra para o seu bolso.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba, em detalhes, algumas moedas que, de fato, podem surpreender qualquer um no que se refere a quanto valem atualmente no mercado numismático onde habitam os caçadores de moedas raras e cobiçadas.

Quando as moedas valem mais do que se pensa

No entanto, existem moedas que são consideradas raras e, embora à primeira vista possam não parecer significativas, seu valor pode superar o seu custo original.

Fatores como raridade, tiragem limitada, erros de produção, estado de conservação e a demanda de colecionadores, entre outros, podem elevar o preço dessas pequenas relíquias.

Conheça 6 moedas brasileiras de alto valor

Confira, logo abaixo, alguns exemplos de moedas que são consideradas bem valiosas no mercado numismático brasileiro.

1. Moeda de R$ 0,05 de 1999

Atualmente, seu valor varia entre R$ 10 e R$ 40. Ela é extremamente rara devido à sua baixa tiragem: apenas 11,2 milhões de unidades foram produzidas.

2. Moeda de R$ 0,10 de 1999

Com valores que ultrapassam R$ 50, essa moeda também é considerada rara devido à produção limitada na época, com apenas 9,62 milhões de unidades.

3. Moeda de R$ 0,25 de 1995

Esta moeda é uma raridade, uma vez que foi emitida em homenagem aos 50 anos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Seu valor pode chegar a ultrapassar R$ 400 para alguns colecionadores.

4. Moeda da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1998)

Criada em 1998, esta rara moeda tem uma demanda atual em sites de colecionadores que pode chegar a até R$ 200. Por conta da alta demanda, esta moeda se alcançou grande valor.

5. Moeda de R$ 1 (tiragem do ano de 1999)

Lançada em 1999 com uma tiragem de apenas 3 milhões de unidades, esta moeda pode ser vendida por R$ 12.

6. Moeda rara de 2002 vale fortuna

Fechando com chave de ouro, uma moeda considerada raríssima e de alta procura por numismáticos brasileiros é a moeda do centenário de Juscelino Kubitschek (2002).



Com uma tiragem de 50 milhões de unidades, essa moeda pode alcançar valores acima de R$ 100 em alguns sites e pode ser facilmente comercializada.

