Cachorro ideal? Veja as 10 raças mais amigáveis e dóceis

O cachorro é considerado o melhor amigo do homem há milênios em qualquer parte do mundo, e poucas pessoas podem discordar disso. No Brasil, os cães são os pets preferidos das pessoas que procuram por um animal de estimação e certamente vemos com mais frequência algumas raças em especial, seja por sua obediência e fidelidade ao dono, seja pelo cuidado especial com crianças. A seguir, confira uma lista com os 10 cães mais amados pelos brasileiros.

Os ‘doguinhos’ mais amados

No Brasil, a presença de animais de estimação nos lares cresce a cada dia, e os cães são os preferidos das famílias em qualquer parte do país, dos famosos vira-latinhas às raças mais renomadas (e caras).

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase metade (46,1%) dos domicílios no país possui pelo menos um cachorro.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba um pouco mais sobre as raças mais queridas em terras brasileiras.

As 10 raças de cachorro preferidas entre os brasileiros

Dentre esses animais de estimação, existem algumas raças notáveis reconhecidas por sua natureza afetuosa e lealdade aos seres humanos. Confira 10 exemplos que são unanimidade nacional.

1. Labrador

O Labrador Retriever é reconhecido por sua natureza afetuosa e leal, sendo um dos cães mais amigáveis e sociáveis. Possuem disposição gentil e paciência, tornando-os ideais para famílias com crianças.

2. Golden Retriever

O Golden Retriever, com seu temperamento amigável e natureza dócil, é amplamente considerado uma das raças de cães mais amorosas. Sua vontade de agradar e adaptabilidade fazem deles companheiros excepcionais para pessoas de todas as idades.

3. Beagle

Com suas orelhas caídas expressivas e olhos gentis, o Beagle é uma raça enérgica e amigável. Sua personalidade curiosa e brincalhona torna-os animais de estimação encantadores para famílias ativas que apreciam sua alegria e carinho.

4. Cavalier King Charles Spaniel

O Cavalier King Charles Spaniel é conhecido por ser afetuoso e amigável, demonstrando um amor incondicional por seus donos. Com sua expressão facial doce e temperamento amistoso, esses cães são excelentes companheiros para quem busca um animal de estimação amoroso e alegre.

5. Pug

Com suas rugas adoráveis e olhos expressivos, o Pug é uma raça de cão extremamente afetuosa e amigável. Seu comportamento amigável e natureza divertida fazem deles uma adição bem-vinda a qualquer família, proporcionando alegria e companhia a todos ao seu redor.

6. Boston Terrier

O Boston Terrier é um cão amigável e afetuoso, conhecido por sua personalidade encantadora e lealdade. Sua disposição amigável e energia vibrante os torna companheiros perfeitos para quem procura um cão carinhoso e divertido para compartilhar momentos preciosos.

7. Setter Irlandês

O Setter Irlandês, com sua natureza gentil e leal, é notável por sua devoção inabalável à família. Sua disposição protetora e afetuosa os torna excelentes cães de guarda, mantendo ao mesmo tempo uma natureza gentil e amorosa em relação aos entes queridos.

8. Border Collie

Reconhecido por sua inteligência excepcional e natureza ativa, o Border Collie é uma raça de cães amigável e leal. Sua disposição ágil e desejo de agradar tornam esses cães ideais para famílias que desejam um companheiro energético e inteligente.

9. Boxer

O Boxer é um cão brincalhão e protetor, conhecido por sua lealdade inabalável e personalidade divertida. Sua disposição afetuosa e natureza protetora os torna excelentes animais de estimação para famílias ativas que buscam um cão companheiro e protetor.

10. Staffordshire Bull Terrier

O Staffordshire Bull Terrier, com sua natureza corajosa e afeiçoada, é um cão amigável e amoroso que valoriza a interação humana. Sua devoção à família e sua disposição afetuosa os tornam companheiros excepcionais para aqueles que apreciam um cão protetor e carinhoso.

A escolha certa para cada dono

A escolha de um amado ‘doguinho’ de estimação deve levar em consideração não apenas a raça, mas também a compatibilidade com o estilo de vida e as necessidades individuais do proprietário.

Sendo assim, ao considerar a possibilidade de trazer um novo membro de quatro patas à sua família, é essencial dedicar tempo para conhecer e entender as necessidades específicas do seu cachorro, garantindo uma harmonia perfeita em seu lar e, logicamente, a felicidade do seu melhor amigo!

