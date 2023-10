O WhatsApp está em constante atualização. Em alguns aparelhos o aplicativo não está funcionando muito bem. Haja vista que o espaço de armazenamento interno e outros fatores de hardware são de suma importância para o pleno funcionamento da aplicação. Existem alguns truques que podem ser feitos para evitar que o aplicativo trave e torne muito mais fluída a navegação pelo mesmo. Veja algumas dicas práticas de como evitar isso.

Truque simples para deixar o WhatsApp bem mais rápido | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que o WhatsApp trava?

É comum que o WhatsApp trave durante a leitura de mensagens, carregamento de grupos, etc. É bem mais constante o travamento durante o envio de mensagens de mídias. Bem como vídeos ou músicas.

O primeiro sinal de que o dispositivo está muito cheio é que quando vai encaminhar mensagens para terceiros — o dispositivo trava e fica um loop de carregamento. E após segundos é que abre a janela de encaminhamento de mensagens dentro do WhatsApp.

Além disso — quando o usuário vai ler algum conteúdo ou entrar em grupos com muitas mensagens, demora alguns segundos para que carregue completamente. O travamento pode surgir por questões do aplicativo ou dispositivo.

Entenda; caso o WhatsApp esteja muito carregado de conversas ou mídias — vai travar. Caso o dispositivo esteja muito carregado, também vai travar.

Faça isso e evite que o WhatsApp trave com frequência

Para evitar que o WhatsApp trave é necessário realizar uma série de procedimentos no dispositivo. O intuito é deixá-lo o mais limpo possível a fim de conseguir obter os melhores resultados durante a navegação.

Conversas : entre em conversas antigas e limpe aquelas desnecessárias. Bem como as mídias presentes nas conversas e chats pessoais. Esse é um dos principais motivos que ocasionam o travamento do WhatsApp;



: entre em conversas antigas e limpe aquelas desnecessárias. Bem como as mídias presentes nas conversas e chats pessoais. Esse é um dos principais motivos que ocasionam o travamento do WhatsApp; Backup : limpe backups antigos do armazenamento do dispositivo. Essa gama de backups é um dos principais motivos



: limpe backups antigos do armazenamento do dispositivo. Essa gama de backups é um dos principais motivos Armazenamento: limpar o armazenamento do dispositivo com frequência evita que haja travamentos com frequência. Lembrando que para limpar é necessário ir nas configurações do dispositivo e posteriormente de armazenamento. Limpando o cache e outros aplicativos em “lixo”.

Portanto, através dessas dicas é possível obter o máximo possível de vantagens do WhatsApp. Tornando a navegação muito mais limpa e eficaz para o usuário.

É importante limpar o dispositivo com frequência para evitar o acúmulo de arquivos em cache. Lembrando que cada aplicativo instalado gera alguns arquivos dentro do armazenamento do dispositivo. Consequentemente, acaba pesando e deixando a navegação mais pesada.

Seja do WhatsApp ou outro dispositivo, essas dicas servem para auxiliar nos reparos técnicos de qualquer outro aplicativo Android que necessite de um pouco mais de espaço para rodar de maneira mais leve.

