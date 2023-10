MELHORES empresas para se trabalhar no mundo: Brasil tem 3

Segundo o seleto ranking da Forbes, 10 empresas espalhadas pelos quatro cantos do mundo foram consideradas como os melhores lugares para se trabalhar, levando-se em consideração fatores como remuneração, diversidade, benefícios, oportunidade de crescimento na empresa, entre outros. Continue a leitura a seguir e saiba a lista completa, divulgada recentemente.

Saiba quais são as 10 melhores empresas para se trabalhar, segundo a Forbes. — Foto: Reprodução / Pexels

O melhor lugar para se trabalhar

Mais um ano de pesquisa global, a Forbes busca responder a essa pergunta por meio de entrevistas com profissionais de empresas em todo o mundo.

Com mais de 170 mil funcionários entrevistados em mais de 70 países, a Forbes perguntou se esses profissionais recomendariam suas empresas a familiares ou amigos.

Além disso, eles avaliaram suas empresas sob critérios como desenvolvimento de talentos, trabalho remoto, licença parental, diversidade, equilíbrio entre vida profissional e pessoal e benefícios oferecidos. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes obtidos na pesquisa da Forbes.

Leia mais: Donos da terra: agros bilionários revelados pela Forbes em 2023

As 10 melhores empresas para trabalhar

A lista elaborada pela Forbes destacou a Samsung como a líder no quesito melhores empresas para se trabalhar, mantendo sua posição de destaque pelo segundo ano consecutivo.

Samsung – David Lloyd-7769.jpg

A segunda posição foi conquistada pela Microsoft, repetindo a classificação anterior.

No total, 700 empresas figuram na lista, e abaixo estão as 10 principais juntamente com seus países de origem:

1- Samsung (Coreia do Sul)

2- Microsoft (Estados Unidos)

3- Alphabet (controladora do Google – Estados Unidos)

4- Apple (Estados Unidos)

5- Ferrari (Itália)

6- IBM (Estados Unidos)

7- Adobe (Estados Unidos)

8- Costco Wholesale (Estados Unidos)

9- BMW Group (Alemanha)

10- Cisco (Estados Unidos)

Empresas brasileiras entram na lista da Forbes

A lista da Forbes inclui três empresas brasileiras entre as 700 classificadas. A principal delas é o Bradesco, ocupando a 458ª posição.

A Natura & Co também ganha destaque, figurando na lista em 482º lugar. A terceira empresa brasileira mencionada é o Banco do Brasil, classificado na 641ª posição.

Baseado nos critérios utilizados para ranquear cada empresa como o lugar ideal para um colaborador exercer suas funções profissionais, muitos podem ser perguntar o que, de fato, deve ser observado na hora de considerar uma determinada empresa como realmente boa para se trabalhar. Confira, a seguir.

O que observar em uma boa empresa para se trabalhar?

Quando avaliamos se uma organização é um ambiente de trabalho ideal, questões relacionadas ao compromisso com a diversidade, pautas antirracistas e equidade de gênero assumem um papel central.

Nesse contexto, o Instituto Great Place to Work realiza a classificação de empresas com base em categorias temáticas que analisam as oportunidades oferecidas a diversos grupos, incluindo mulheres, pessoas LGBTQIA+, negras, pardas e indígenas.

Melhores empresas para mulheres trabalharem

Durante muitos anos, as mulheres enfrentaram preconceito, demissões e discriminação no mundo corporativo devido ao risco de licença-maternidade. Por outro lado, os homens que se tornavam pais frequentemente eram recompensados com promoções ou benefícios por assumirem mais responsabilidades.

Contudo, com o crescente debate sobre a equidade de gênero na sociedade, as empresas estão passando por uma transformação para garantir igualdade salarial e acesso a posições de liderança em áreas tradicionalmente dominadas por homens.

Tais iniciativas recebem reconhecimento no Índice Great Place to Work, que avalia grandes e médias empresas nessa categoria específica.

Confira, logo abaixo, algumas das melhores empresas para mulheres trabalharem, segundo informações de um relatório mais recente, divulgadas pelo Guia da Carreira:

Empresas de grande porte:

& YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Dow TICKET LOG Banco Bradesco S.A Banco PAN Accenture do Brasil IBM Brasil Capgemini Brasil Boehringer Ingelheim Dell Technologies Sabin Medicina Diagnóstica – Distrito Federal GRUPO BOTICÁRIO Vivo Tokio Marine Seguradora Electrolux Deloitte GPA General Mills Citi Cognizant Brasil Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública BAXTER HOSPITALAR LTDA ZURICH SEGUROS CREDITAS Banco BV LOCAWEB Cogna Cielo PASCHOALOTTO S/A ClearSale Novo Nordisk Produção Farmacêutica do Brasil LTDA GETNET S.A HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Farmácias Pague Menos Localiza

Leia também: Final de ano: como e onde encontrar TRABALHO TEMPORÁRIO

*Com informações da Forbes e Guia da Carreira.