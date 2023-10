Tinder e outros: casais de app não são os mais felizes; entenda

Foi-se o tempo que as relações começavam com cartinhas, como acontecia bastante nas décadas passadas. Com o advento da tecnologia, tornou-se comum centralizar as relações todas pelos aparelhos móveis, até mesmo, relacionados a namoro. Com isso, surgiram vários aplicativos do tipo, sendo um dos mais famosos, o Tinder e o Bumble. Mas uma pesquisa sugere que os casais formados por intermédio desses aplicativos, não são tão felizes, entenda.

Pesquisa relata que casais de aplicativos não são tão felizes, entenda o motivo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como os aplicativos funcionam?

Basicamente, é um aplicativo que serve para ligar pessoas, de acordo com os gostos e preferências. Lembrando que visualizar alguém em um deles e “curtir”, não é sinônimo que uma relação será criada, mas já é o começo.

Ao abrir os aplicativos, é possível visualizar várias pessoas, que estão na mesma região e possuem gostos parecidos, além de uma idade que abrange a expectativa dos outros usuários. Então, ao preencher todo o perfil, ele começa a ser indicado para novas pessoas.

Tudo isso utiliza um sistema inteligente, para realizar os devidos cruzamentos. E após o “curtir”, pode ser o início de uma grande relação amorosa entre duas pessoas.

Veja também: Quer Estudar Em OUTRO PAÍS? Tem Curso De Graça Para Você

Pesquisa realiza grande revelação sobre esses casais

O estudo em questão foi realizado pela Universidade Estadual do Arizona, uma das conclusões foi que os casais que se conheceram via aplicativo, são menos satisfeitos em relação aqueles que se conheceram de uma forma mais convencional.

A pesquisa ocorreu neste ano, em setembro. Ao todo, foram entrevistados 923 adultos casados que moram nos EUA. E a principal descoberta é que segundo a pesquisa, o casamento realizado através de encontros pelo aplicativo, possui menos satisfação em relação aos meios tradicionais.

Lembrando que a pesquisa chocou a várias pessoas, que acreditavam que os aplicativos de namoro seria a melhor forma de encontrar o parceiro perfeito, já que realiza o cruzamento de vários dados para realizar a indicação.

Quais os principais problemas relatados?

Um dos principais problemas relatados, diz respeito a “marginalização social” que pode ocorrer. Já que a sociedade, nem sempre dá um suporte para casais que são formados pelos aplicativos, devido a isso, a satisfação deles no relacionamento acaba sendo bem prwejudicada.

Outro fator encontrado, é que os casais que se encontram pelos aplicativos, em sua maioria, são jovens ainda. Por conta disso, não possuem tanta experiência no quesito relacionamentos e isso pode acabar frustrando eles.

Por fim, é bom salientar que não é preciso condenar todas as relações online, já que a pesquisa não chegou a conclusão que essas relações sempre dão erradas, mas sim, que a maioria, não se sentem tão satisfeitos.

Veja também: Multa De R$ 880: ESTE É O Motivo Que Poucos Conhecem