Todos os anos o Governo Federal realiza o aumento do salário mínimo. É válido salientar que neste ano de 2023 em específico — o salário mínimo dos trabalhadores brasileiros aumentou duas vezes. Primeiramente subiu para R$ 1.302 no início do ano e posteriormente para R$ 1.320. Representando um aumento de R$ 18. Já pensando no ano de 2024 — foi anunciado a primeira proposta de salário mínimo.

Salário-mínimo MAIOR 2024 será o ano para sair da pindaíba | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Este poderá ser o salário mínimo de 2024

O salário mínimo para o ano de 2024 ainda segue sendo uma grande surpresa para todos. Nesta última semana — a Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB) — anunciou uma das primeiras propostas para os novos valores para 2024.

Caso o novo valor seja aprovado, os brasileiros irão contar com um aumento extraordinário que muitos não haviam imaginado. Simone ao lado de Haddad — afirmou que o salário mínimo de 2024 sofrerá um aumento de 7,7%.

Representando quase 10% do salário mínimo. Logo — para o ano de 2024 o salário mínimo será de R$ 1.421. Lembrando que se trata ainda de uma proposta que foi planejada, mas não confirmada. Portanto — ainda poderá sofrer alterações para mais ou para menos.

Caso este valor seja aprovado os novos valore serão pagos a partir do ano de 2024. Lembrando que representa um aumento de R$ 101 em comparação ao atual valor do salário mínimo.

Esta informação foi concedida pela Ministra durante uma coletiva de imprensa dada recentemente. Os brasileiros já estão na expectativa em saberem os reais valores que serão pagos a partir de alguns meses.

O salário mínimo irá aumentar duas vezes?

Não se sabe ao certo. Neste ano de 2023 — o presidente Lula resolveu aumentar o salário mínimo por mais uma vez. Representando um duplo aumento dentro de 12 meses. O que acabou surpreendendo a todos.

Entretanto, se tratou de uma emenda que foi enviada e aprovada. Por esse motivo — o salário mínimo aumentou por mais de uma vez dentro do período de 01 ano.

No ano de 2024 não se sabe ao certo se o salário irá aumentar por mais uma vez. Mas de acordo com os especialistas o múltiplo aumento não irá acontecer novamente.

Haja vista que ocorreram fatores técnicos e políticos para que o aumento fosse realizado novamente. Além disso — é válido ressaltar que o aumento do salário mínimo representa os repasses mínimos que todo trabalhador brasileiro precisa receber.

Além disso — representa o valor que o INSS precisa pagar para os seguradores que recebem pensões ou auxílios. Bem como o BPC — que possui a marca de valor como 01 salário mínimo. Sem contar que interfere diretamente na margem consignada dos beneficiários do INSS.

Portanto, o valor do salário mínimo diz muito aos brasileiros e tudo indica que será realmente acima dos R$ 100 como citado pela Ministra — Simone Tebet.

