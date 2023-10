INSS: HOJE (12) será divulgada GRANDE NOTÍCIA

No Brasil, milhões de pessoas são seguradas da Previdência Social, algumas recebem o valor mínimo e outras o valor máximo do piso repassado pelo INSS. Mas em meio a tudo isso, há algo em comum: a realização de empréstimos consignados. Todavia, a partir do dia 12, uma ferramenta será adicionada ao aplicativo Meu INSS e irá mudar a maneira como os beneficiários realizam operações de crédito, entenda o motivo.

Grande notícia acaba de chegar para os segurados do INSS, confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que deve mudar na vida deles?

Um dos principais pilares da atualidade, é a transparência, mas infelizmente não são todas as áreas que possuem. Mas agora, os bancos serão obrigados a informar todas as taxas de juros diretamente no aplicativo do Meu INSS.

A ferramenta estará disponível a partir do dia 12, será uma importante funcionalidade que irá abranger os aposentados, pensionistas e quem recebe por exemplo, o BPC. Basicamente, todos os tributos relacionados a operações de crédito, seja cartões ou empréstimos, devem aparecer no aplicativo.

Isso irá ajudar que os brasileiros tomem decisões financeiras com mais respaldo, além de conseguir escolher com consciência qual a melhor instituição financeira, baseado nas taxas cobradas.

Como realizar a consulta?

Para realizar a consulta, basta que o segurado realize o download do aplicativo do Meu INSS. Feito isso, eles terão as informações na seção “extrato de empréstimos” e em “instituições e taxas”. As principais informações que serão fornecidas, são:

Taxas de juros cobradas por mês e por ano;

Quando haverá o desconto da primeira parcela;

Custo Efetivo Total por mês e por ano;

Valor original que deve ser pago, isso é bastante usado em casos de portabilidade;

Impostos cobrados.

Além do que foi informado, também será possível ver os números do Serviço de Atendimento ao Consumidor e a Central de Atendimento ao Consumidor. Ou seja, qualquer dúvida que o segurado tiver, basta entrar em contato.

Redução de juros

Há dois meses, o Governo aprovou uma lei onde obrigava os bancos e instituições financeiras a realizarem a redução dos juros cobrados na modalidade de empréstimos que o desconto é feito diretamente na folha e para cartões de crédito consignados.

Para os empréstimos, os juros passaram de 1,97% para 1,91%, já para os cartões de crédito, passaram de 2,89% para 2,83%. Lembrando que o índice citado, é a taxa máxima de juros que pode ser cobrada.

Isto é, os bancos não podem cobrar taxas superiores ao citado. Para os brasileiros, é uma grande vitória, que protege os segurados do INSS contra as taxas abusivas de juros.

