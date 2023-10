FGTS liberado: dá para sacar quase R$ 3 MIL; basta fazer isto

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) oferece a oportunidade de saque para um grande número de beneficiários durante este mês de outubro. Mas você sabe do que se trata este saque?

Neste mês de outubro, milhões de brasileiros com contas no FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) têm a chance de sacar quase R$ 3 mil. A seguir, continue lendo para entender como proceder para realizar este saque também.

FGTS libera saque de R$3 mil

Os trabalhadores com emprego formal, ou seja, com regime de trabalho orientado pela CLT (Consolidação de Leis do Trabalho) têm descontos mensais em seus salários destinados ao FGTS. Os valores do FGTS podem ser sacados em duas situações, e, neste mês, um valor de até R$ 2,9 mil vai estar disponível. Para usufruir deste benefício é necessário saber a quem ele se destina.

Pagamento do saque-aniversário em outubro

Os beneficiários do FGTS têm acesso a duas modalidades de saque. A principal delas é o saque-rescisão, que permite a retirada integral do fundo em caso de demissão sem justa causa.

Nos últimos anos, foi criado o saque-aniversário, que permite o recebimento anual de parte do saldo do fundo. Assim, os trabalhadores podem sacar até 50% do valor disponível, dependendo do valor, sempre no mês de seu nascimento.

Portanto, neste mês, as pessoas nascidas em outubro podem fazer uso do saque-aniversário. Aqueles que optam pelo saque-rescisão e desejam retirar dinheiro desta forma podem fazer a adesão a esta modalidade até o fim do mês.

É importante ressaltar que há um período de carência de dois anos para o saque-sniversário, e, neste caso, os valores não podem ser sacados em casos de demissão, mesmo que sem justa causa.

Saque-aniversário do FGTS: entenda os detalhes

O Saque-Aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) representa uma alternativa que possibilita aos trabalhadores brasileiros, resgatar uma fração do saldo a cada ano, no mês de seu aniversário. A seguir, entenda como funciona a dinâmica do saque-aniversário:

Escolha voluntária:

O trabalhador que deseja adotar o saque-aniversário deve tomar esta decisão de forma espontânea. Para tanto, ele deve comunicar sua escolha à Caixa Econômica Federal, órgão que administra o FGTS. Essa adesão pode ser efetivada por meio do aplicativo do FGTS, do site da Caixa ou nas agências do banco.



Cronograma de retirada:

O valor que o trabalhador pode resgatar no saque-aniversário varia conforme o total disponível em sua conta do FGTS, seguindo uma escala de faixas de valores. A Caixa estabelece um calendário de pagamento, que permite os saques a partir do primeiro dia do mês de aniversário do trabalhador, estendendo-se por dois meses subsequentes.



Percentual de retirada:

O percentual do saldo elegível para saque varia de acordo com a faixa de valores. Quanto maior o saldo, menor é a porcentagem permitida para saque. Por exemplo, em contas com até R$ 500, o trabalhador pode resgatar 50% do saldo. Contas com valores superiores a R$ 500 permitem um saque adicional, variando entre 5% e 50%, dependendo do valor da conta.



Abdicação do saque-rescisão:

É fundamental ressaltar que, ao adotar o saque-aniversário, o trabalhador perde o direito ao saque do FGTS em caso de demissão sem justa causa. No entanto, ele mantém acesso a outros benefícios, como a multa de 40% sobre o saldo, mas não pode resgatar o valor integral da conta.



Possibilidade de reversão:

A modalidade saque-aniversário não é uma escolha definitiva. O trabalhador que optar por ela pode retornar ao saque-rescisão, que possibilita o resgate total em situações de demissão sem justa causa, mas é necessário aguardar um período de carência de dois anos após a adesão ao saque-aniversário.

O saque-aniversário do FGTS foi concebido para oferecer aos trabalhadores a chance de acessar uma parte de seu fundo, anualmente, conferindo maior flexibilidade na utilização desses recursos, seja para investimentos, quitação de dívidas ou outras necessidades pessoais.

