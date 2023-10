PicPay distribui Pix de R$ 250; veja se você está na lista

O PicPay, instituição financeira digital em franco crescimento no país, é conhecido por seus serviços tecnológicos inovadores e disruptivos, sempre focados em oferecer as melhores condições para seus clientes.

Recentemente, a fintech divulgou uma oferta que deixou muitos brasileiros interessados. A novidade permite garantir R$ 250, diretamente em sua conta, no aplicativo PicPay.

A seguir, continue a ler para saber todos os detalhes desta oferta e como conseguir receber os valores na sua conta do aplicativo.

Quer receber Pix de R$250 do PicPay? Veja como./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

PicPay: muitas vantagens para os usuários

Os bancos digitais, como o PicPay, estão ganhando cada vez mais popularidade, em função da praticidade, menor burocracia e também as inúmeras vantagens oferecidas aos seus clientes.

Estas instituições financeiras, com forte base tecnológica, revolucionaram a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro e as finanças, de forma geral.

Conhecidas como fintechs, estas instituições financeiras disruptivas oferecem a abertura de conta digital de maneira simples e rápida, diretamente pelo aplicativo, eliminando a necessidade de deslocamento até uma agência física.

Muitos bancos digitais ainda oferecem contas sem taxas de manutenção, anuidade ou encargos por operações financeiras, o que economiza dinheiro para os clientes.

Facilidades na palma da mão

Através dos aplicativos móveis, os clientes têm acesso contínuo à sua conta, possibilitando a realização de transações, pagamento de contas e verificação de saldos a qualquer hora do dia.

O PIX, por exemplo, surgiu como uma ferramenta altamente vantajosa para as fintechs, tornando o acesso a elas mais popular e garantindo uma democratização financeira impressionante.

Os bancos digitais também oferecem diversos serviços essenciais em seus aplicativos, como investimentos, empréstimos e seguros. Programas de cashback, descontos e benefícios também garantem a fidelidade dos usuários.

O atendimento personalizado, com suporte disponível a qualquer hora do dia e da semana, e as medidas de segurança robustas, são outros fatores cruciais a considerar ao optar por uma fintech.

Pix de R$250 no aplicativo

Fintechs como o PicPay oferecem uma série de vantagens que tornam as operações financeiras mais convenientes, econômicas e eficientes para os consumidores modernos.

Uma novidade da instituição financeira pode dar a você o direito de receber até R$ 250, através do aplicativo. Esta oportunidade está relacionada ao programa Desenrola Brasil.

Ao participar do programa de renegociação de dívidas do governo, os usuários podem ter acesso a este bônus.

Em colaboração com o Banco Original, o PicPay oferece este bônus aos participantes que renegociarem suas dívidas no dia 9 de outubro, data da terceira fase do Desenrola.

Nesta etapa do programa de quitação de débitos, podem participar os devedores do CadÚnico e aqueles com renda de até 2 salários mínimos, desde que possuam dívidas de até R$ 5 mil. Os débitos pendentes poderão ser parcelados em até 5 anos, com descontos de até 98%.

Como garantir mais esta vantagem da fintech?

Para garantir os R$ 250 em seu aplicativo do PicPay, basta ser um cliente Pessoa Física da fintech ou do Banco Original, ser maior de 18 anos e residir no Brasil.

Além do bônus, os clientes que renegociarem dívidas terão a chance de participar de sorteios mensais de mil reais e um prêmio final de R$ 100 mil.

É importante destacar que até mesmo aqueles que não se encaixam nas regras do Desenrola podem renegociar suas dívidas e participar da promoção do PicPay na plataforma.

