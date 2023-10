Nem sempre temos redes Wi-Fi disponíveis para acesso. Quando até o 4G nos deixa na mão, o que fazer? É a hora de procurar o Wi-Fi do ‘vizinho’ e não perder a conexão com à internet. Entretanto, nem sempre é tão fácil assim. Muitas vezes é necessário recorrer a alguns truques para se conectar ao Wi-Fi de terceiros mesmo sem saber a senha de acesso! Veja alguns truques para se conectar ao Wi-Fi de outras pessoas mesmo sem saber a palavra-passe.

Aprenda o TRUQUE! Conecte-se a um WiFi sem saber a senha | Foto de Franck na Unsplash

WPS

Trata-se de uma funcionalidade presente nos roteadores modernos que permite que a conexão de Wi-Fi seja estabelecida através de um único clique no botão. Haja vista que essa segurança se torna padrão na maioria dos casos.

O botão fica localizado na parte inferior do dispositivo, a partir disso, é possível conseguir obter uma conexão estável com a rede Wi-Fi, mesmo sem saber as credenciais de acesso da rede em si.

Portanto, é uma das melhores maneiras de obter o acesso. Entretanto, caso não tenha acesso ao roteador é possível recorrer a outras dicas.

Ponte de Wi-Fi

Nem sempre sabemos a senha do Wi-Fi, mas há um outro dispositivo conectado. Como um Notebook. Nesses casos é possível criar um ponto de acesso de internet através do dispositivo em questão.

Podendo ser um Notebook ou celular conectado. Para isso é necessário ir nas configurações do dispositivo e clicar em “Ponto de acesso”. Feito isso — o usuário deverá clicar em “Criar novo ponto” e então nomear a rede de internet e escolher uma senha.

É uma maneira muito comum de acessar internet de terceiros quando não se tem a senha ou simplesmente não quer perguntar.

Redes abertas

Na maioria dos lugares públicos existem algumas redes de internet que são abertas para os usuários. Até mesmo em estabelecimentos comerciais — há a possibilidade de se conectar com Wi-Fi através do QR Code estampado nas paredes do lugar.

Ou então — o usuário pode acessar a guia de Wi-Fi do dispositivo e procurar pelas redes abertas. Sendo necessário apenas clicar e pronto, estará conectado. Em alguns casos é necessário preencher algumas informações — como por o exemplo o CPF.

Geralmente isso acontece em supermercados. É importante não se conectar a qualquer rede — mas ter bastante atenção durante essa conexão. Haja vista que redes públicas são alvos fácil dos criminosos da internet. Todo cuidado é pouco.

Ademais, é importante sempre optar por redes seguras. O uso de redes de terceiros pode ser uma ponte de escape. Mas sempre é recomendado que sejam realizadas as conexões pessoais. Por mais que existam outras maneiras, a maioria são ilícitas ou prejudiciais ao dispositivo/usuário.

