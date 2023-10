Autônomo pode receber benefícios do INSS? Veja como funciona

Quem atua como autônomo tem direito aos benefícios oferecidos pelo INSS? Trabalhar por conta própria envolve diversos desafios diários, que abrangem desde a organização do empreendimento até o atendimento, questões financeiras, impostos e outros aspectos.

Entre as responsabilidades está o cumprimento da obrigação de contribuir para a Previdência Social, o que assegura a obtenção de benefícios como a aposentadoria e outros auxílios concedidos pelo INSS. Nesse cenário, a pessoa que trabalha como autônoma deve realizar o seu próprio cadastro, gerar as guias de pagamento e efetuar a contribuição previdenciária. A seguir, continue lendo para saber mais detalhes:

Autônomo pode receber benefícios do INSS?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Autônomo pode receber benefícios do INSS? Entenda

O autônomo é aquele profissional que presta serviços para terceiros ou empresas por um período determinado, sem que haja um vínculo empregatício. Quanto à quantia que o autônomo deve contribuir para o INSS, ela varia de acordo com a renda e o tipo de serviço prestado:

Quando o serviço é prestado a uma empresa (PJ), a responsabilidade pelo pagamento recai sobre a empresa;

Para serviços prestados a pessoas físicas (CPF), em grande parte dos casos, a contribuição corresponde a 20% do valor recebido no mês;

Autônomos de baixa renda, por sua vez, pagam 5% do salário mínimo, contudo, têm direito apenas à aposentadoria por idade e não à Certidão por Tempo de Contribuição (CTC);

Autônomos que aderem ao plano simplificado contribuem com 11% do salário mínimo, também com direito somente à aposentadoria por idade e sem acesso à CTC.

É importante acrescentar que os autônomos no plano simplificado são aqueles que prestam serviços exclusivamente a pessoas físicas.

Saiba qual o valor mínimo de contribuição para o INSS

Para autônomos de baixa renda, o valor mínimo de contribuição é de 5% do salário mínimo, que em 2023 corresponde a R$ 66. No entanto, nem todos os autônomos conseguem efetuar este pagamento. Portanto, o valor mínimo para autônomos que prestam serviços apenas a pessoas físicas é de 11% do salário mínimo, ou seja, R$ 145,20 em 2023. Os demais autônomos devem contribuir com 20% sobre o valor que recebem mensalmente.

Para efetuar o pagamento do INSS como autônomo, é necessário gerar a Guia da Previdência Social (GPS), que funciona como um boleto mensal. Essa guia pode ser quitada nos bancos em que a pessoa tenha convênio, em casas lotéricas e até mesmo pela internet, por meio dos aplicativos bancários.

Para verificar se as contribuições para o INSS foram registradas, é possível acessar o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e conferir se os pagamentos estão registrados no sistema. Caso não estejam, é possível regularizar a situação, apresentando comprovantes de contribuição e efetuando os pagamentos pendentes.

Leia mais: Nova regra do INSS anima quem quer se aposentar MAIS RÁPIDO

Benefícios do INSS para quem é autônomo

Os benefícios concedidos pelo INSS a quem contribui como autônomo variam de acordo com a situação:

Para autônomos de baixa renda, que contribuem com R$ 66, o benefício se limita a uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, atualmente R$ 1.320, e apenas a aposentadoria por idade está disponível;

Autônomos que contribuem com 11% da remuneração, seja prestando serviço a uma empresa ou trabalhando por conta própria, têm direito apenas à aposentadoria por idade;

Já aqueles que contribuem com 20% do salário, até o limite do INSS, têm direito à aposentadoria tanto por idade quanto por tempo de contribuição, bem como a regras de transição e à Certidão por Tempo de Contribuição.

A contribuição como autônomo garante acesso a praticamente todos os benefícios previdenciários, incluindo auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário maternidade, salário família, reabilitação profissional e pensão por morte.

Leia mais: INSS pode ligar para você HOJE (6) se seu CPF estiver nesta lista