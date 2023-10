Aluguel fica mais barato no Brasil; veja onde

Com as constantes variações nos preços do aluguel em todo o país, brasileiros olham o panorama com pouco otimismo. No entanto, o destaque na queda nos preços de aluguéis, recentemente, foi que todas as quatro cidades que compõem o IVAR, consideradas grandes capitais do país, apresentaram variações negativas. Confira as cidades onde os preços mais recuaram entre agosto e setembro, e entenda os motivos, logo abaixo.

Em setembro, maiores cidades do país tiveram queda nos preços dos aluguéis. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Moradia mais leve no bolso

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre), surpreendeu ao apontar uma queda no preço do aluguel residencial no Brasil entre agosto e setembro deste ano.

Entenda a mudança

O indicador, que havia apresentado um aumento de 1,86% em agosto, registrou uma queda de 1,74% no último mês. Ao considerarmos os dados acumulados nos últimos 12 meses, o IVAR apresenta um aumento de 5,64%.

Líderes na queda do aluguel

No entanto, o destaque dessa queda nos preços de aluguel foi que todas as quatro cidades que compõem o índice, todas elas grandes capitais do país, apresentaram variações negativas. Confira as cidades onde os preços mais recuaram entre agosto e setembro:

Porto Alegre : de 2,50% para -6,83%

: de 2,50% para -6,83% São Paulo : de 1,46% para -0,34%

: de 1,46% para -0,34% Belo Horizonte : de 2,84% para -0,02%

: de 2,84% para -0,02% Rio de Janeiro: de 1,09% para 1,08%

Acúmulo de tarifas

A análise das taxas acumuladas nos últimos 12 meses, de setembro de 2023 a setembro de 2022, mostra que três das quatro cidades que fazem parte do índice apresentaram desaceleração nos preços de aluguel. No entanto, é importante notar que o custo do aluguel ainda mantém uma leve alta.

Confira as variações acumuladas nesse período:

Porto Alegre : de 5,62% para -1,23%

: de 5,62% para -1,23% São Paulo : de 6,42% para 6,24%

: de 6,42% para 6,24% Belo Horizonte : de 10,45% para 10,15%

: de 10,45% para 10,15% Rio de Janeiro: de 9,42% para 9,76%

O que é o IVAR?

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, resumido pela sigla IVAR, mede a evolução dos valores de aluguéis residenciais no Brasil, considerando os valores de transação, ou seja, os contratos de locação efetivamente firmados.

Os resultados referentes a outubro serão divulgados no início de novembro, e o mercado estará atento para compreender se essa tendência de queda se mantém ou se trata de uma situação pontual.

