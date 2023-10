Caixa Tem: quais são os brasileiros que receberão mais de R$ 998 em Pix

O Caixa Tem chegou e realmente se popularizou bastante quando o assunto é efetuar o pagamento de repasses do Governo Federal para os brasileiros, sobretudo, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. E neste mês de outubro, há uma excelente notícia para vários deles, que terão direito a receber cerca de R$ 1 mil a depender de certos fatores. Portanto, confira se o seu nome está na lista de repasse.

Confira quem deve receber mais de R$ 1 mil no pix em outubro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefícios Sociais são pagos pelo Caixa Tem

Desde a pandemia, tornou-se comum que os benefícios sociais fossem repassados pelo Caixa Tem, primeiro, porque por conta do Auxílio Emergencial, era necessário que os brasileiros tivessem uma conta bancária e como muitos não tinham, a saída foi abri-la por intermédio do aplicativo.

E mesmo com o fim da pandemia, ele continua sendo bastante utilizado pelas autoridades na hora dos repasses, por conta da facilidade e agilidade que há no processo. Por exemplo, ao receber o valor, já é possível realizar a movimentação via pix.

Além disso, é possível realizar o pagamento de boletos bancários e inúmeras outras operações. Mas caso o beneficiário queira, pode sacar o valor em caixas eletrônicos também.

Em outubro, brasileiros irão receber cerca de R$ 1 mil

E neste mês de outubro, vários brasileiros devem receber valores que podem até mesmo ultrapassar os R$ 1 mil, graças a vários repasses que estão sendo feitos pelo Governo Federal. Como o valor do Bolsa Família e do Auxílio Gás, que é pago de modo bimestral.

Por exemplo, se uma família está apta a receber o auxílio gás e o bolsa família, é possível que o valor que ela irá receber ultrapasse e muito a faixa dos R$ 1 mil. Ao passo que uma família apenas com o Bolsa Família também pode alcançar essa marca.

Tudo isso graças a um mecanismo de compensação do Governo, que permite que quanto maior for a família, maior é o valor que ela irá receber todos os meses.

Qual valor será pago pelo Bolsa Família em outubro?

O valor mínimo já é conhecido, a saber, R$ 600 por família. Mas o valor citado, respeita a renda per capita de R$ 142 por pessoa, então, caso o núcleo familiar seja grande, a tendência é que ele ganhe múltiplos de R$ 142.

Além disso, ainda há o repasse do vale gás, que geralmente é em torno de R$ 100. Fora isso, há o repasse também dos adicionais, de R$ 150 e de R$ 50, que possuem públicos diferentes.

Portanto, todos que se enquadrarem nas regras e estiverem regularmente na folha de pagamentos do Bolsa Família, devem ser contemplados com altos valores neste mês.

