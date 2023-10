Clientes Shopee agora tem CRÉDITO no app; como usar

Recentemente, a Shopee lançou o SCrédito, um serviço de crédito especial disponível em seu aplicativo. Este novo recurso oferece aos usuários a oportunidade de obter um empréstimo pré-aprovado, com taxas de juros competitivas e opções de pagamento flexíveis.

No entanto, vale ressaltar que o acesso ao SCrédito não está disponível para todos os clientes da Shopee. A empresa define critérios de elegibilidade para aqueles que podem aproveitar este recurso. O limite de crédito também é determinado pela empresa com base em análises internas. A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes sobre o novo crédito da plataforma.

Veja como usar o novo crédito da Shopee./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo crédito da Shopee: saiba como usar

Para utilizar o SCrédito, os usuários devem primeiro ativar e verificar suas contas no ShopeePay. Em seguida, devem verificar a disponibilidade do empréstimo no aplicativo da plataforma de compras, disponível para dispositivos Android e iOS.

No aplicativo, os usuários podem acessar o SCrédito clicando no ícone “EU”, na parte inferior da tela direita. Na próxima página, é preciso selecionar o a opção do SCrédito, juntamente com o valor máximo do empréstimo oferecido com base em seu perfil.

Pagamento: entenda como funciona

Os consumidores têm a flexibilidade de escolher o valor total ou parcial do empréstimo, assim como o número de parcelas desejado, antes de concluir a transação. O dinheiro é creditado diretamente na ShopeePay, vinculada à conta do cliente.

As parcelas do empréstimo podem ser divididas em até 6 vezes, com vencimento no mesmo dia da solicitação, ou no primeiro dia útil seguinte. Os pagamentos podem ser feitos através do aplicativo, utilizando o saldo da ShopeePay ou através de transferência via Pix.

Como encontrar cupons de desconto na Shopee

A Shopee oferece uma variedade de cupons de desconto, que permitem aos clientes economizar ainda mais em suas compras.

A grande vantagem da plataforma está em sua extensa gama de produtos, abrangendo eletrônicos, moda, itens para o lar e produtos de beleza, muitas vezes, com preços mais acessíveis, quando comparados a outros sites. E os cupons de desconto ajudam a baixar os preços ainda mais. Para localizar esses cupons e aproveitar as economias, siga estas etapas:

Pesquisa por cupons em geral:

Abra o aplicativo da Shopee;

Na tela inicial, clique em “Cupons diários”;

Selecione os cupons que chamam sua atenção;

Os cupons serão armazenados na seção “Meus cupons”, localizada em “Eu” no canto inferior direito da tela.



Cupons para produtos específicos:

Abra o aplicativo e busque o produto desejado;

As etiquetas laranja nos anúncios indicam os descontos disponíveis, como porcentagem de desconto, valor fixo ou cashback em Moedas;

Clique no produto de interesse e vá para “Cupons da loja” para obter mais informações sobre os descontos.



Cupons de lojas específicas:

Acesse a loja de sua escolha na plataforma;

Clique em “Seguir” para obter vantagens adicionais na loja;

Na página inicial de cada loja, você encontrará os cupons ativos para aproveitar.

É importante lembrar que, em geral, os cupons da Shopee têm datas de validade e podem ter requisitos específicos, como um valor mínimo de compra. Portanto, sempre verifique os detalhes e as condições de uso de cada cupom antes de fazer uso.

