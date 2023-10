TikTok: veja o botão secreto para monitorar o que seu filho vê

Um dos aplicativos de vídeos curtos mais famosos que há atualmente é o TikTok, ele já era popular e agora, que começou a monetizar os vídeos dos criadores, a popularidade aumentou ainda mais. Contudo, o público adolescente é um dos que mais utilizam o aplicativo e com isso, uma preocupação acaba sendo gerada por conta da exposição de crianças e adolescentes que às vezes há na plataforma, pensando nisso, foi lançada uma ferramenta que permite que os pais monitorem o perfil do filho mesmo de longe, entenda.

Qual a necessidade de uma ferramenta de controle parental?

O aplicativo é permitido a partir dos 13 anos de idade, então isso significa que há jovens com 13, 14 e 15 anos usando ele diariamente. Nessa idade, é comum que não tenham tanta noção dos perigos que há na exposição exagerada nas redes sociais ou em contato com estranhos.

Então, para garantir a segurança dessas pessoas e permitir que os pais fiquem tranquilos em saber que seus filhos estão bem, a plataforma lançou uma funcionalidade que permite vincular a conta dos pais aos filhos, como uma espécie de “subconta”. Que através dela, o responsável possui acesso 24 horas.

Com ela, é possível controlar várias funcionalidades, como tempo que o filho passa usando o aplicativo ou o conteúdo acesso por ele, além de inúmeras outras funcionalidades.,

Como ativar o controle parental?

Há dois processos, um feito no celular do adolescente e outro feito no celular do responsável. Primeiro, no aparelho do adolescente é preciso:

Entrar no TikTok;

Clique no perfil;

Clique nos três traços horizontais, para ir em ajustes;

Clique em “configurações e privacidade”;

Escolha a opção “sincronização familiar”;

Leia todas as informações e continue;

Indique se quem está usando a conta;

Pronto, um QR code será gerado para vincular as contas.

No celular do responsável:

Entre no TikTok e vá até configurações e privacidade;

Clique em pareamento familiar;

Selecione “adolescente”;

Basta ler o QR Code gerado para vincular as contas.

Quais as principais funções da sincronização?

É possível limitar quem pode enviar mensagens ou comentar nos vídeos do adolescente;

O adolescente poderá ser limitado em relação aos conteúdos pesquisados;

Escolha se a conta do adolescente pode aparecer como sugestão pública ou não;

Lembrar o adolescente de parar de utilizar o aplicativo após um certo período de tempo;

Escolha se o filho pode pesquisar ou não vídeos específicos.

Infelizmente, nem todas as plataformas possuem uma funcionalidade como essa, do TikTok, mas a tendência é que em breve, mais plataformas adotem a possibilidade, para que o número de crianças que utilizam elas, aumentem.

