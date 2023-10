Você pode ser multado em quase R$ 300,00 em outubro; veja por que

Entrando em vigor já neste mês de outubro, uma nova lei que obriga motoristas a obterem o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) 2023 em situação regular pode resultar em uma multa de quase R$ 300 para quem não se adequar a determinação da legislação de trânsito. Saiba mais detalhes sobre como obter o documento, logo a seguir.

De olho na multa

A partir deste mês de outubro, diversos motoristas podem enfrentar uma multa que pode chegar ao valor de R$ 293 por conta da obrigatoriedade do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) 2023.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre a nova exigência da legislação de trânsito, além das consequências para quem não seguir as regras vigentes.

Entenda a nova lei de trânsito

Essa obrigatoriedade entrou em vigor no último domingo (1) e se aplica aos proprietários de veículos com placas finais 4, 5 e 6 em Minas Gerais. Essa medida faz parte do processo anual de renovação e licenciamento de veículos automotores no estado.

Como obter o CRLV?

Para obter o CRLV 2023, os motoristas devem cumprir alguns requisitos, incluindo o pagamento do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) e da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV). Além disso, é necessário regularizar qualquer multa pendente.

Uma opção conveniente para obter o CRLV é através do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, que é reconhecido como documento válido em operações de fiscalização e blitz. Também é possível adquiri-lo pelo site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Multa de quase R$ 300 para documentação irregular

É importante ressaltar que os proprietários de veículos com placas finais 7, 8 ou 9 têm até o dia 31 de outubro para regularizar a renovação do CRLV 2023. A condução de um veículo com esse documento inválido pode resultar na aplicação da multa no valor de R$ 293,47.

Portanto, os motoristas em Minas Gerais devem estar atentos aos prazos e requisitos para evitar essa penalidade financeira. É fundamental garantir que todos os documentos estejam em ordem para continuar circulando de forma legal e segura nas vias do estado.

