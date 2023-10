Em outubro, ESTE será o maior pesadelo na sua conta de luz

O Brasil é conhecido por seu clima de verão quase o ano todo. No entanto, para quem não é apaixonado pelas altas temperaturas, o ar condicionado e o ventilador surgem como verdadeiros salvadores. Mas e a conta de luz? Sem dúvidas, é a despesa que mais aumenta nesta época escaldante, e, por conta disso, conhecer os verdadeiros responsáveis por este aumento e saber como equilibrar tais despesas, é essencial. Saiba como, logo abaixo.

Saiba qual é o maior vilão no aumento da sua conta de luz. | foto: Jeane de Oliveira /noticiadamanha.com.br

De olho na conta

No Brasil, onde o calor é uma rotina na maior parte do ano, a busca por maneiras de se manter confortável sem comprometer a conta de luz é uma preocupação comum.

Entre as opções mais utilizadas estão o ar-condicionado e os ventiladores. Mas qual deles é mais econômico e eficiente? Siga a leitura e saiba mais detalhes sobre essa questão para ajudar você a fazer a escolha certa.

Leia mais: Mercado livre de energia elétrica pode afetar sua CONTA DE LUZ; entenda

O verdadeiro vilão da conta de luz

Ar-condicionado e ventiladores têm a mesma missão: proporcionar uma temperatura agradável. No entanto, o ar-condicionado é mais complexo, pois além de resfriar o ambiente, controla a umidade e purifica o ar.

Enquanto isso, o ventilador é mais simples, apenas movimenta o ar para criar uma sensação de frescor, sem alterar a temperatura.

A diferença no consumo

Para entender o consumo de energia desses aparelhos, é necessário considerar alguns detalhes. O ventilador consome energia de acordo com sua potência e velocidade, enquanto o ar-condicionado, mais potente, leva em conta a capacidade de resfriamento, a temperatura selecionada, o tempo de uso, a localização da instalação e a eficiência do modelo.

A tecnologia inverter é uma inovação que merece destaque, pois permite que o compressor do ar-condicionado funcione de forma mais eficiente, reduzindo o consumo energético.

Alguns modelos de ar-condicionado e ventiladores já estão equipados com essa tecnologia, tornando-se escolhas econômicas e ecologicamente conscientes, mesmo que inicialmente tenham um custo um pouco mais elevado.

Ar-condicionado ou ventilador: qual consome menos?

A escolha entre ar-condicionado e ventilador depende das suas necessidades e orçamento.

O ventilador é a opção mais econômica e consome menos energia, sendo ideal para quem busca economizar na conta de luz e não requer um resfriamento intenso. Por outro lado, o ar-condicionado é mais caro, mas oferece maior conforto térmico.

Compra inteligente

Na hora da compra, priorize aparelhos com selo PROCEL e Inmetro de classificação A, pois consomem menos eletricidade mensalmente. A Ventisol, por exemplo, oferece excelentes opções de ventiladores, onde fatores como o tamanho das pás e os materiais utilizados influenciam na velocidade e circulação do ar.

Se você optar por um ar-condicionado, os modelos split inverter são os mais modernos e econômicos. Eles controlam a umidade e distribuem o ar de maneira uniforme.

Para escolher o tamanho certo, utilize uma calculadora de BTUs ou peça orientação a um técnico, garantindo um ambiente confortável sem gastos exorbitantes na conta de luz.

Alívio na conta de luz

Se você faz parte de uma família de baixa renda, há uma oportunidade de obter descontos substanciais na sua conta de luz através do programa Tarifa Social de Energia Elétrica.

Os descontos podem chegar a 65% do valor da energia consumida, mas é importante cumprir algumas regras do governo para se qualificar.

Quem tem direito ao desconto?

Para ter direito ao desconto, é necessário estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal e ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, que corresponde a cerca de R$ 660.

Famílias com membros que tenham deficiência ou necessitem de equipamentos elétricos continuamente podem se beneficiar do programa, mesmo com uma renda de até três salários mínimos, aproximadamente R$ 3.960.

A participação no programa é automática, mas é fundamental manter os dados atualizados no CadÚnico, pois eles determinam se você tem direito ao desconto.

Se sua família se encaixa nos critérios, mas não está cadastrada, é possível fazer o cadastro no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do seu município ou na prefeitura local.

Documentação

Lembre-se de levar documentos como RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento (se aplicável), Carteira de Trabalho e um comprovante de residência recente. Após a análise e confirmação da renda, o desconto será aplicado automaticamente nas futuras contas de luz.

Leia também: 24% das dívidas são de LUZ, ÁGUA E TELEFONE; agora dá para quitar