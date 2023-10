Bolsa Família foi antecipado na conta DESTES brasileiros em outubro

Um novo mês se inicia e uma nova rodada de pagamentos de benefícios do programa Bolsa Família está próxima de acontecer para os grupos familiares inscritos no sistema do CadÚnico. Em relação à antecipação dos pagamentos do auxílio referentes a outubro, eles seguirão o mesmo padrão dos depósitos anteriores, com a distribuição dos valores nos últimos 10 dias úteis do mês. Entenda mais detalhes, a seguir.

Entenda quais beneficiários do Bolsa Família terão seus pagamentos antecipados em outubro. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Auxílio chegando mais cedo

Os próximos pagamentos do programa Bolsa Família referentes ao mês de outubro estão agendados para ocorrerem entre os dias 18 e 31 deste mês. O valor a ser recebido depende da elegibilidade de cada família.

Com a introdução de pagamentos suplementares e individuais, o Bolsa Família agora oferece quantias adicionais além da parcela mínima de R$ 600. Saiba mais detalhes sobre datas de repasse e requisitos para receber o auxílio, logo abaixo.

Leia mais: Valor menor para o Bolsa Família em outubro? Veja quanto será

Valores adicionais do programa

É importante destacar que esses valores adicionais só serão pagos às famílias que atenderem aos critérios estabelecidos. A liberação dos benefícios é determinada com base no Cadastro Único de cada família.

Antecipação dos pagamentos do Bolsa Família

Em relação à antecipação dos pagamentos do Bolsa Família referentes a outubro, eles seguirão o mesmo padrão dos depósitos anteriores, com a distribuição dos valores nos últimos 10 dias úteis do mês. Os repasses são realizados de acordo com o NIS (Número de Identificação Social) do responsável familiar.

Para as parcelas programadas para serem depositadas em uma segunda-feira, haverá uma antecipação para o sábado anterior. Isso significa que as famílias com NIS terminados em 4 e NIS terminados em 9 receberão seus pagamentos antecipadamente.

Calendário do Bolsa Família x feriado no mês de outubro

Muitos beneficiários têm questionado se haverá antecipação dos pagamentos do Bolsa Família devido a um feriado em outubro. Esclarecemos que todas as informações que circularam nas redes sociais, aplicativos de mensagens, YouTube e TikTok sugerindo tal antecipação são falsas.

O Governo informou que não há previsão de antecipação dos pagamentos do Bolsa Família em outubro. Os depósitos seguirão o cronograma regularmente estabelecido pelo governo federal.

A ideia de antecipar os pagamentos devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida não se justifica, uma vez que os depósitos regulares do programa ocorrem sempre nos últimos dias do mês.

Novo cronograma de repasses

O Ministério do Desenvolvimento Social e a Caixa Econômica Federal já divulgaram o calendário atualizado do Bolsa Família para outubro de 2023. Os pagamentos terão início no dia 18 e serão efetuados até o dia 31. Confira a relação de depósitos, logo abaixo.

Assim como nos meses anteriores, os pagamentos seguem a divisão de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Os valores serão depositados por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS.

Auxílio-Gás

Neste mês, muitos beneficiários do Bolsa Família também poderão receber o vale-gás. Como o benefício não foi pago em setembro, os depósitos serão retomados em outubro, uma vez que o auxílio-gás é concedido a cada dois meses.

Embora o valor atualizado do vale-gás ainda não tenha sido divulgado pelo Governo, estima-se que fique entre R$ 90 e R$ 112, com base no preço médio do botijão de gás de 13 quilos.

Importante ressaltar que nem todos os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao vale-gás, mas os depósitos seguirão o mesmo calendário do programa social.

Leia também: Tem dinheiro atrasado do Bolsa Família para receber? CHEGOU A HORA