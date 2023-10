Saque-aniversário do FGTS chega ao fim para os trabalhadores? Entenda

No início dessa semana, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, trouxe à tona uma importante proposta que promete impactar os trabalhadores brasileiros, ao comunicar que será enviado ao Congresso um Projeto de Lei (PL) para alterar as regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em particular, o saque-aniversário. Saiba mais detalhes sobre o que pode mudar, a seguir.

O que é bom, dura pouco

Marinho anunciou que enviará ao Congresso um Projeto de Lei (PL) que visa modificar as regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em particular, o saque-aniversário. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda quais impactos podem ocorrer para os beneficiários.

Entenda o caso

A iniciativa de realizar alterações na modalidade de saque do FGTS, embora ainda não tenha sido apresentada formalmente, já obteve a autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As mudanças propostas pelo ministro são significativas e visam trazer mais flexibilidade e justiça ao sistema do FGTS.

O que está previsto?

Uma das principais alterações é a garantia de que os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário possam voltar a ter o direito ao saque-rescisão caso sejam demitidos sem justa causa. Isso representa uma importante proteção para aqueles que aderiram a essa modalidade de saque.

Outra medida importante é a eliminação da carência de dois anos para alterar a modalidade de saque após a adesão ao saque-aniversário.

Isso significa que os trabalhadores terão mais liberdade para escolher o método de saque que melhor atende às suas necessidades, sem esperar por longos períodos de carência.

De acordo com o ministro Marinho, essas mudanças têm como objetivo corrigir uma injustiça criada pela regulamentação anterior, que restringia o acesso dos trabalhadores aos seus recursos no FGTS.

Ele também assegurou que o projeto de lei já está encaminhado, embora não tenha revelado a data exata de sua apresentação ao Congresso. Contudo, o ministro demonstrou confiança de que não enfrentará resistência significativa por parte dos parlamentares.

Fim do saque-aniversário do FGTS está descartado

Vale ressaltar que, apesar das movimentações para alterar as regras do saque-aniversário, o ministro Marinho descartou a possibilidade de propor o fim dessa modalidade.

Ele enfatizou que essa é uma escolha pessoal de cada trabalhador e que a intenção é manter o saque-aniversário como uma opção para aqueles que desejam ter acesso a uma parte do saldo do FGTS anualmente.

A adesão a essa modalidade pode ser feita a qualquer momento, por meio do aplicativo FGTS. Essas mudanças propostas pelo governo têm o potencial de beneficiar significativamente os trabalhadores, tornando o sistema do FGTS mais flexível e adaptado às necessidades individuais.

