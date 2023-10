ATENÇÃO! Brinquedos podem ficar 250% mais caros nos próximos dias

Com o Dia das Crianças cada vez mais próximo, é inevitável pensar nas compras dos presentes para os pequenos. Porém, se o objetivo é comprar brinquedos, as notícias não são tão animadoras, após uma recente vistoria do Procon-RJ em algumas lojas especializadas, onde foi constatado o aumento abusivo no preço de muitos produtos disponíveis. A seguir, saiba mais detalhes sobre a pesquisa e confira as dicas para fazer a melhor e mais econômica compra para o dia 12 de outubro.

Procon afirma que brinquedos estão hiperinflacionados. Saiba as melhores dicas para comprar sem gastar muito. | Foto: Reprodução / Freepik

Preços nada infantis

O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) realizou um levantamento de preços de cem brinquedos em 13 lojas virtuais e verificou uma variação de até 251% nos valores dos presentes. A maior flutuação foi achada em um jogo. Um quebra-cabeça apresentou variação de 235% nos preços.

Essa disparidade chama a atenção, destacando a importância de pesquisar antes de efetuar as compras para o Dia das Crianças. Continue a leitura, a seguir, para entender quais irregularidades foram encontradas, além de saber as melhores dicas para comprar o presente para o Dia das Crianças.

Leia mais: Afinal, por que o Dia das Crianças será comemorado na próxima semana?

Inflação dos brinquedos

Entre os cem brinquedos analisados, um lançador com acessórios se destacou por apresentar a menor variação de preços nas diferentes lojas, registrando uma variação de apenas 12%.

Essa pesquisa abrangeu um período compreendido entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro, englobando diversos sites voltados para o público infantil.

Procon encontra irregularidades

Durante o processo de levantamento de preços, o Procon-RJ identificou irregularidades relacionadas às informações de preço que poderiam induzir o consumidor ao erro.

Como resultado, três sites foram notificados e têm um prazo de 48 horas para se adequarem às normas estabelecidas. O Procon-RJ também anunciou que continuará suas atividades de fiscalização em prol dos direitos do consumidor até o Dia das Crianças.

Compra inteligente para o Dia das Crianças

O faturamento de lojas virtuais neste Dia das Crianças deve aumentar 8% em relação ao ano passado, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. E quem for às compras em sites deve aproveitar as vantagens que o ambiente proporciona, diz o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

No entanto, justamente por se tratar de uma compra feita à distância, os cuidados devem ser redobrados. Confira as principais dicas, a seguir.

1. Pesquisa é fundamental para uma compra segura

Fazer compras exige cuidado e atenção, afinal, produtos aparentemente idênticos podem apresentar variações significativas de preço e qualidade, dependendo da loja em que são adquiridos.

2. Compras online: o segredo está nos detalhes

Ao optar por compras online, é indispensável estar atento a dois aspectos fundamentais: o prazo de entrega e as especificações do produto. Certifique-se de que o prazo atenda às suas necessidades e de que o produto atenda às suas expectativas.

3. Escolhendo brinquedos com sabedoria

No caso de brinquedos, a classificação etária é uma informação vital. Certifique-se de que o brinquedo escolhido seja adequado à idade da criança. Por exemplo, crianças entre 18 meses e 3 anos se beneficiam de brinquedos que estimulem seu desenvolvimento, como brinquedos musicais, bolas e cadernos de desenho.

4. Segurança em primeiro lugar

Outro ponto importante é a segurança. Verifique se o brinquedo possui o selo do Inmetro, que pode estar impresso, em uma etiqueta adesiva na embalagem ou afixado ao próprio produto em etiquetas de pano ou papel, como no caso das pelúcias. Além disso, examine o rótulo para garantir que o brinquedo não contenha substâncias que possam causar intoxicações ou alergias em crianças.

5. Cuidado com dados pessoais

Ao fazer compras online, evite digitar dados pessoais ou enviar fotos por meio de links, aplicativos de mensagens, e-mails ou sites desconhecidos, especialmente em supostas promoções.

6. Reputação da loja é fundamental

Verifique a reputação da loja online em que deseja fazer a compra. Consulte a experiência de outros consumidores e utilize recursos como o Consumidor.gov.br para obter informações confiáveis sobre o vendedor.

7. Política de troca e nota fiscal

Esteja ciente da política de troca de cada loja, pois ela pode variar. Independentemente da modalidade de compra, solicite sempre a Nota Fiscal, garantindo seus direitos como consumidor.

8. Confiança na compra online

Antes de realizar qualquer compra online, é essencial verificar a confiabilidade da loja. Prefira empresas conhecidas ou indicadas por amigos e certifique-se de que o site fornece informações como CNPJ, endereço e canais de contato.

9. Compras internacionais: considere todos os custos

Se estiver fazendo compras em sites estrangeiros, lembre-se de que o preço do produto não é o único fator a considerar. Avalie também o custo do frete e os impostos incidentes sobre importações para uma decisão de compra consciente.

Lei também: Por que quase NINGUÉM nasce nestes 10 dias do ano?