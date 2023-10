Pergunte a seu marido quantas vezes ele pensa em IMPÉRIO ROMANO; resposta surpreende

Com que frequência seu marido ou namorado pensa sobre o Império Romano? Esta pergunta aparente simples, viralizou no TikTok e, rapidamente, se espalhou também por outras plataformas de mídia social. Além da frequência com que os homens relatam pensar sobre o Império Romano, a naturalidade com que recebem esta pergunta, como se fosse absolutamente banal, também torna o tema bastante intrigante.

O vídeo viral se espalhou pelas redes sociais, no último mês, gerando novos vídeos e milhares de respostas, de outras mulheres que também se questionaram sobre a maneira trivial com que os homens responderam a abordagem. A seguir, continue lendo para entender as raízes históricas e comportamentais que podem responder este enigma e assista o vídeo que viralizou.

Pergunte ao seu marido quantas vezes ele pensa no Império Romano e surpreenda-se com a resposta. / Créditos: Envato

Quantas vezes um homem pensa no Império Romano? Entenda

Com que frequência você pensa no Império Romano? A pergunta feita por mulheres aos seus maridos e namorados no TikTok, desencadeou uma onda de vídeos virais. As mulheres têm se surpreendido ao descobrir que, com frequência, a resposta é “todos os dias” ou, no mínimo, “várias vezes por semana”.

O Império Romano, assim como outros períodos da história humana, contava com uma população de proporções quase iguais entre homens e mulheres, mas a estrutura de poder era patriarcal e militarista, ou seja, dominado pelos homens.

Esta questão central do patriarcado pode explicar por que o tema desperta tanto interesse entre os homens.

Historiadora explica trend do Tik Tok

De acordo com Mary Beard, historiadora clássica britânica, quando questionada sobre o vídeo que viralizou nas redes sociais, o fascínio masculino pelo Império Romano pode representar uma forma segura de um homem se permitir ser um pouco machista.

Afinal, o Império Romano, com sua estrutura centrada no homem branco, data de 2 mil anos atrás. Por outro lado, a sociedade contemporânea, cada vez mais, abraça a igualdade, no sentido mais amplo da palavra. A estrutura atual caminha para a construção de um mundo antirracista, anticapacitista, antietarista e, não apenas, focado na questão da dualidade de gênero.

Abaixo, assista ao vídeo viral:

O que pode explicar este fascínio dos homens pelo tema?

De acordo com Dominic Janes, professor de História Moderna, na Universidade de Keele, na Inglaterra, a questão principal sobre a trend do TikTok é que ela demonstra o impacto das representações populares do passado em nossa sociedade.

Estas representações podem funcionar como um espaço seguro para fantasias de masculinidade exagerada e como um terreno fértil para pensamentos tóxicos, que não podem ser colocados em prática por conta da conduta da sociedade atual. Ou seja, são pensamentos que precisam ficar guardados, mas eles estão lá.

Para o especialista, a popularidade da trend do Tik Tok também serve para mostrar o poder da tradição clássica em moldar a cultura contemporânea do Ocidente.

