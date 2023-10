Com quase 60 anos, Chico César revela nova namorada de 28

Normalmente mais reservado e totalmente low-profile quanto à exposição de sua vida fora dos palcos, o cantor paraibano, Chico César, recentemente postou em suas redes sociais algumas fotos revelando seu novo amor e afirmou estar vivenciando um novo capítulo em sua história amorosa. Continue a leitura, a seguir, e conheça mais sobre a jovem advogada que conquistou o artista.

Chico César revela estar namorando jovem advogada de 28 anos. | Foto: Reprodução

O amor que rejuvenesce

O cantor paraibano, Chico César, conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, está vivenciando um novo capítulo em sua história amorosa.

Chico e a namorada de 28 anos

Aos 59 anos, ele está namorando Larissa Carvalho Furtado, uma advogada de 28 anos. A revelação desse romance veio à tona quando Chico compartilhou uma foto do casal desfrutando das praias de São Luiz, no Maranhão, terra natal da advogada e palco de uma de suas recentes apresentações.

Fim de casamento

Em 2019, o cantor pôs um ponto final em seu casamento de quatro anos com a atriz Bárbara Santos. Quem agora ocupa o coração de Chico César é uma doutoranda e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, com experiência como assessora no gabinete do Subprocurador-Geral da República.

Chico César e o sexo

Chico César abordou o tema da sexualidade em uma entrevista ao jornal O Globo, em 2021. O cantor comentou sobre como a pandemia afetou as relações íntimas, dizendo: “Com a pandemia, fiquei meio perdido em relação a isso, mas acho que agora a ênfase está mais na sutileza” – revelou o artista.

Chico afirmou acreditar que o sexo vai além do ato em si; envolvendo desde um telefonema dizendo ‘estou a caminho’, “passando pelo abraço caloroso, a preparação de uma refeição juntos, a divisão das tarefas domésticas, até a hora de deitar e tomar um banho compartilhado”, destacou Chico César.

