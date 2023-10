Atenção: BPC tem péssima notícia para quem recebe

No Brasil, há uma oferta bastante grande de benefícios sociais, que contemplam pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade social, um deles, é o conhecido Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Todavia, uma notícia que foi divulgada há alguns dias por órgãos oficiais, está deixando os beneficiários com bastante medo do futuro, em relação ao repasse. Vale lembrar que mensalmente, através do programa, cada pessoa recebe o valor de 1 salário mínimo.

Confira péssima notícia para quem recebe o BPC | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Idosos têm direito ao repasse

O público-alvo do BPC são os idosos e pessoas com deficiência, ambos precisam estar no Cadastro Único. Já no caso dos idosos, é necessário ter idade superior a 65 anos. O direito ao valor está assegurado tanto no Estatuto do Idosos quanto na Lei Orgânica da Assistência Social.

Todos os meses, quem é beneficiário do programa social, deve receber o valor equivalente a 1 salário mínimo vigente. Ao todo, são quase 2,5 milhões de idosos que recebem o benefício, vale lembrar que em 2021, o número era um pouco menor.

Contudo, entidades que trabalham com a população que é alvo do programa social, estão relatando que a maioria delas, acabam tendo uma grande dificuldade para acessar e ter direito ao benefício social, principalmente, com a digitalização de vários procedimentos.

Veja também: Passo A Passo: Auxílio-Doença Pela Internet, Rápido E Fácil; Aprenda

Ocorreram vários cortes

De acordo com especialistas da área, no último Governo, ocorreram vários cortes no orçamento que era destinado ao Sistema Único de Assistência Social. Por conta disso, o atendimento aos beneficiários e aos interessados, acabou ficando bastante precário.

Além disso, há como notar um certo “empobrecimento” da população, isto é, as pessoas estão com menos dinheiro e buscando ainda mais os programas sociais, em paralelo a tudo isso, os equipamentos para atender essas pessoas, não estão funcionando da maneira que deviam.

Também foi notado uma grande redução do atendimento presencial, vale lembrar que o começo disso foi sobretudo, na época da pandemia. Com isso, os atendimentos remotos foram bem mais usados, o detalhe é que a maioria das pessoas ainda não sabem manipular esses meios.

Cadastro Único deve ser atualizado

Vale lembrar que para ter acesso ao benefício, é necessário que o usuário tenha cadastro no CadÚnico, entretanto, nem todos têm e quando vão tentar abrir um, acabam se deparando com uma grande dificuldade, além de filas enormes.

Em algumas cidades, como em São Paulo, a sensação que há é de um grande desmonte do serviço social, que anteriormente, tanto ajudou tanto os brasileiros.

Portanto, quem estiver interessado em ter acesso ao benefício social, precisará se esforçar ainda mais durante todo o procedimento, caso não, pode demorar bastante.

Veja também: Você Conhecia Estes Segredos Do INSS? Ninguém Gosta De Contar