Futebol de HOJE (4): onde assistir aos jogos nacionais e do exterior DE GRAÇA

Que brasileiro ama futebol isso não é novidade para ninguém. No entanto, com tantas disputas por direitos de transmissão entre as emissoras, é normal termos alguma dificuldade em assistir a um determinado jogo de um campeonato específico, por exemplo. Se você passa pelo mesmo problema, continue a leitura, a seguir, e conheça as melhores opções para assistir seu time favorito totalmente de graça.

De olho no gramado

Que o futebol é uma paixão nacional, não há dúvida. Agora a possibilidade de se ter opções para assistir o espetáculo do mundo da bola, desfrutando de imagens de alta qualidade torna essa paixão ainda mais intensa.

Seja pela TV, computador, tablet ou celular, você pode assistir as partidas ao vivo, de qualquer lugar, através das plataformas de streaming cada vez mais populares, onde o acesso às transmissões em tempo real dos principais campeonatos tornou-se mais acessível do que nunca.

No entanto, com tantas opções disponíveis, é fácil se perder. Se você deseja assistir aos jogos de forma legal, com qualidade de imagem e sem pesar no bolso devido aos muitos canais por assinatura, saiba que é possível acompanhar os jogos de graça pela internet, de maneira totalmente legal.

Continue a leitura, logo abaixo e conheça algumas opções para que você não perca um lance sequer das principais competições, incluindo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais e competições internacionais como a Champions League, Libertadores e os Campeonatos Europeus.

Futebol ao vivo nas emissoras de TV aberta

Ainda é comum assistir a jogos de futebol ao vivo de forma gratuita nos canais de TV aberta. Essa é uma prática que continua atraindo audiência, levando as emissoras a investirem nas transmissões dos principais campeonatos.

Além disso, a crescente preferência pelo uso da internet fez com que muitas emissoras disponibilizassem aplicativos que oferecem transmissão ao vivo e gratuita. Confira as principais, logo abaixo.

Globoplay , disponível para Android e iOS

, disponível para Android e iOS BandPlay , disponível para Android e iOS

, disponível para Android e iOS SBT Videos, disponível para Android e iOS

Como assistir futebol ao vivo de graça pelo celular?

Hoje em dia, existe uma ampla variedade de aplicativos que oferecem transmissão de jogos de futebol ao vivo e de forma gratuita. No entanto, é fundamental garantir que essas transmissões sejam legais.

Geralmente, você só precisa instalar o aplicativo em seu celular e criar uma conta de acesso. Como sugestão, OneFootball (disponível para Android e iOS) e Eleven Sports (disponível para Android e iOS) são opções seguras que transmitem jogos nacionais e internacionais de futebol ao vivo.

Futebol online nas redes sociais

Você pode encontrar várias contas no YouTube, Instagram e Facebook que transmitem jogos de futebol ao vivo, incluindo canais de emissoras de TV aberta e plataformas de streaming. Uma boa opção é o DAZN Brasil, onde você pode assistir gratuitamente aos melhores momentos dos jogos ao vivo.

Assistindo pelas plataformas de streaming

Embora a maioria dos canais esportivos disponíveis em plataformas de streaming exija assinatura, uma dica valiosa é aproveitar as ofertas que oferecem 30 dias gratuitos.

Geralmente, essas assinaturas não têm prazo de fidelidade, permitindo que você assista a jogos importantes ou experimente o serviço por um período antes de decidir se deseja continuar como assinante.

Entre as opções, destacam-se HBO Max, Premiere, Amazon Prime, Star +, entre outros, que apresentam transmissões de futebol ao vivo de alta qualidade e abordagens variadas em seus conteúdos, de acordo com sua preferência.

Por exemplo, o Premiere transmite ao vivo os principais jogos do futebol brasileiro, enquanto o Star+ oferece os jogos internacionais da UEFA Europa League e UEFA Conference League, além da Copa Libertadores da América. O HBO Max exibe a programação da TNT Sports.

Tempo para escolher a melhor opção

Com tantas alternativas gratuitas, você pode testá-las e escolher a melhor ferramenta de acordo com seu interesse. Analise com calma, experimente diferentes opções e certamente conseguirá acompanhar seus jogos favoritos. A internet possibilita que você assista aos jogos ao vivo de onde estiver. Além da comodidade, você terá a oportunidade de acompanhar diversos torneios de forma gratuita.

Qualidade de imagem entra em campo

Lembre-se de ficar atento, pois as transmissões de jogos de futebol ao vivo nas plataformas de streaming são em alta definição, garantindo qualidade de som e imagem.

No entanto, os campeonatos variam de uma plataforma para outra, então é importante explorar a programação e fazer a melhor escolha. Depois disso, é só se acomodar e torcer pelo seu time favorito.

