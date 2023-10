WhatsApp e Instagram ganham nova IA; veja como vai funcionar

Há quem diga que a Inteligência Artificial é o futuro, todavia, ela já está se tornando o presente. É um exemplo disso, é a decisão da Meta, empresa que administra vários aplicativos, entre eles o Facebook, Instagram e WhatsApp. A saber, a empresa anunciou que irá lançar uma IA que será integrada aos seus aplicativos e por meio dela, será melhor a interação entre os usuários e a inteligência, entenda como deve funcionar.

Qual a finalidade da IA?

Quando uma empresa adiciona inteligência artificial ao seu aplicativo ou sistema, o principal intuito é torná-lo mais acessível por todos, além disso, também possui o propósito dos usuários tirarem suas dúvidas sem a necessidade de usar outras plataformas de IA.

Ou seja, isso meio que garante que o tempo de permanência dos usuários usando os aplicativos, aumentem ainda mais. De acordo com a Meta, a plataforma de IA deles irá funcionar de modo parecido com o ChatGPT.

Isto é, os usuários irão realizar perguntas, dos mais diversos assuntos e a resposta irá aparecer dentro do próprio aplicativo. Vale lembrar que a priori, ela será testada nos EUA, caso tudo seja aprovado, posteriormente, uma versão oficial será lançada no Brasil e no restante do mundo.

Quais as funcionalidades dela?

A primeira grande funcionalidade, irá evitar que as pessoas percam tempo editando fotos e realizando alterações complicadas, como remover o fundo de uma imagem ou adicionar um estilo novo nela. Isso será possível graças à ferramenta restyle e backdrop, as edições poderão ser realizadas de modo individual ou em grupo.

Agora, é a hora de uma das funcionalidades mais aguardadas, que são os assistentes virtuais, eles são uma espécie de chatbots, mas que sabem de tudo,isto é, ao realizar a pergunta sobre qualquer assunto, ele saberá responder. O melhor é que ele poderá ser interpretado por pessoas famosas, como o jogador de futebol americano Tom Brady, o rapper Snoop Dogg e inúmeras outras pessoas.

E por fim, haverá a ferramenta que irá criar figurinhas personalizadas, de acordo com o comando dado pelo usuário. Por exemplo, ao digitar “faça uma figurinha de um pedaço de pizza segurando uma bola de basquete”, com o comando anterior, rapidamente, o usuário terá a figurinha da maneira que solicitou, em questão de segundos.

Agora, o que resta é aguardar as demais atualizações para saber quando as funcionalidades estarão presentes no Brasil. Mas é fato que a tendência é que elas venham revolucionar o mundo das redes sociais e mudar a maneira como os usuários enviam e recebem fotos e figurinhas.

