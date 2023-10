Luana Piovani faz GRAVE ACUSAÇÃO contra Luísa Sonza; veja

A atriz, e ex-modelo Luana Piovani foi, novamente, às redes sociais debater assuntos polêmicos. Desta vez, sobrou para a cantora Luísa Sonza, que recebeu críticas quanto sobre a influência da música infantil e seu impacto nas crianças. Continue lendo, a seguir, e entenda melhor a polêmica confusão entre as belas famosas na web.

Luana Piovani faz grave acusação contra Luísa Sonza. | Foto: Montagem / Instagram

Clima tenso entre famosos

Na última terça-feira (03), Luana Piovani, atriz e ex-esposa do surfista e ex-BBB Pedro Scooby, utilizou suas redes sociais para levantar um debate sobre a erotização de músicas infantis, e suas críticas acabaram atingindo a cantora Luísa Sonza.

Entenda o caso: Sonza x Piovani

O incidente começou quando Piovani respondeu a uma postagem que indagava como os pais reagiriam ao descobrir que seus filhos estavam ouvindo certas letras musicais.

A canção “A Dona Aranha” de Luísa Sonza foi especificamente mencionada devido a um trecho que contém conteúdo de teor sexual. Luana Piovani expressou sua aversão à transformação de músicas infantis em material de cunho adulto, questionando quando essa erotização tornou-se algo aceitável.

Foto: Reprodução / Instagram

Ela destacou a importância de preservar a inocência das crianças, fazendo um apelo aos pais para que sejam modelos de comportamento.

Separação de Luísa Sonza continua rendendo

Além disso, recentemente, Luísa Sonza e Chico Moedas, que tiveram um relacionamento, anunciaram o término de sua relação. Isso causou comoção entre os fãs e gerou discussões nas redes sociais.

O casal, que costumava compartilhar sua vida juntos publicamente, revelou que a separação ocorreu devido a uma traição por parte do influenciador Chico Moedas.

A separação de Luísa Sonza e Chico Moedas gerou especulações e dúvidas entre os seguidores, uma vez que eles costumavam compartilhar momentos de cumplicidade nas redes sociais.

A situação intensificou-se ainda mais com o lançamento da faixa “Chico”, que se tornou viral nas redes sociais, aumentando o interesse do público em relação ao término do relacionamento.

Ausência inesperada em talkshow

A esperada participação de Luísa Sonza gerou grande expectativa entre seus fãs, mas acabou sendo cancelada devido a um “imprevisto na agenda” alegado pela cantora.

Esse cancelamento ocorreu após o anúncio público do término de seu relacionamento com Chico Moedas, o que adicionou ainda mais interesse ao episódio.

A influencer Blogueirinha, responsável pelo programa, comunicou o cancelamento aos fãs por meio de uma postagem nas redes sociais, demonstrando respeito aos espectadores que aguardavam ansiosamente a presença de Luísa Sonza.

Com o cancelamento, surgiu a sugestão de que Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, fosse convidado para substituí-la no programa.

No entanto, a produção optou por exibir uma reprise no próximo episódio, deixando os fãs e espectadores aguardando ansiosamente por uma possível futura participação da cantora no programa.

